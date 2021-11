Najbolj unikatno božično darilo

In kaj podariti tistim, ki vam pomenijo največ? Kaj podariti, da bo darilo posebno, pristno, unikatno in bo hkrati odražalo vašo naklonjenost, vaša srčna čustva? Odgovor je enostaven - za večno ohranjen spomin.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

V novembru se namreč, poleg klasične ponudbe fotografiranja (družinsko, nosečniško, novorojenčki in drugi), začenja tudi fotografiranje, kjer v objektiv ujamem božično radost vaše družine. Da bo vzdušje res čarobno pa bosta poskrbeli dve božično-novoletni sceni z rekviziti. Obe bosta mistično in praznično naravnani. Sigurno boste nad njima navdušeni!

Zakaj bi bile sladke le dobrote in božične misli? Še slajši so lahko vaši spomini na ta poseben in edinstven čas. Po mnenju mnogih mamic in očetov, so fotografije najlepše darilo, ki ga lahko podarite svoji ali drugi družini. Tolikokrat zapravljate denar za stvari, ki jih čez čas zavržete, vas ne zanimajo več ali jim je potekel rok. Fotografije pa ostanejo za vedno in niso samo lep spomin staršem, ampak predvsem dragocenost otrokom.