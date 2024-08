Najbolj vroč teden tega poletja: živo srebro vse do 39 stopinj Celzija

V večjem delu Slovenije smo vstopili v najbolj vroč teden letošnjega poletja. Vročina bo najbolj izrazita v osrednjem in južnem delu države ter v Posočju, kjer se bodo popoldanske temperature do vključno petka gibale med 35 in 38 stopinj Celzija. Na severnem Primorskem se lahko lokalno ogreje celo do 39 stopinj Celzija. Na severu Slovenije pa bodo termometri pokazali od 31 do 35 stopinj Celzija.