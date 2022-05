Najbolje hiše z bazenom za počitek na Hrvaškem

LUVA Villas je agencija za najem luksuznih vil na območju celotne Hrvaške.

Če iščete ponudbo najboljših preverjenih vil in hiš za počitek z bazenom v Istri , Dalmaciji , Dubrovniku ali Gorskem Kotaru in Liki z varnim plačilom, je LUVA Villas prava izbira za vas. Hrvaška je vedno odlična izbira za počitek. V nadaljevanju vam predstavljamo našo top izbiro hiš za počitek. Villa Stancija Vigini v Istri

icon-expand

Villa Stancija Vigini je luksuzna kamnita istrska hiša, ki se nahaja na posestvu velikosti celo 20.000 kvadratnih metrov čudovite nedotaknjene narave, sprejme 10 oseb željnih miru, opuščanja in zasebnosti. Vila ima 5 spalnic, 4 kopalnice, vinsko klet in lounge prostor z mizo za biljard.

icon-expand

Za več podrobnosti ali za rezervacijo termina obiščite: Villa Stancija Vigini spletno stran Villa Cinema v Istri

icon-expand

Villa Cinema je luksuzna hiša za počitek v Istri, ki ima infinity bazen s čudovitim panoramskim pogledom. Ima 4 spalnice in lahko prijetno namesti 8 gostov. Ker se nahaja na obrobju malega kraja, svojim gostom zagotavlja zasebnost.

icon-expand

Za več podrobnosti ali za rezervacijo termina obiščite: Villa Cinema spletno stran Villa Malie v Istri

icon-expand

Villa Malie je moderna ekstravagantna luksuzna vila za najem, postavljena v majhnem mestu Bale v zahodnem delu Istre, nedaleč stran od Rovinja. Vila ima površino 360 kvadratnih metrov in je odlična opcija za popolno opuščanje in beg od hitrega vsakdanjika. Ima velik spa prostor z notranjim bazenom in savno ter zunanji bazen. Ima 4 prostorne luksuzne spalnice v katere lahko namestite 8 gostov.



icon-expand

Za več podrobnosti ali za rezervacijo termina obiščite: Villa Malie spletno stran Villa Jerini House na Krku

icon-expand

Villa Jerini House se nahaja na velikem posestvu na otoku Krku, sestavljena je iz 2 hiš, ki se lahko vzamejo v najem ločeno ali skupaj. Obe hiši sta zgrajeni s tradicionalnim kamnom in se popolno vklaplja v simpatično mirno vas 5 kilometrov od mesta Krk i mesta Malinska. Hiši se nahajata na posesti velikosti 2000 kvadratnih metrov, v celoti ograjeno, tako da je gostom zagotovljena zasebnost. Gostom so na razpolago velik spa prostor z bazenom, savno in fitness opremo ter zunanji bazen.

icon-expand

Za več podrobnosti ali za rezervacijo termina obiščite: Villa Jerini House spletno stran Villa Alta Vista v Opatiji

icon-expand

Villa Alta Vista se nahaja v Kvarnerskem zalivu, v neposredni bližini Opatije in ponuja čudovit panoramski pogled na Kvarnerski zaliv in otok Krk. Umeščena na umaknjeni lokaciji na veliki zasebni posesti, svojim gostom zagotavlja zasebnost. Ima 4 spalnice v katere lahko namestite 8 gostov. Gostom so na razpolago jacuzzi, savna, fitnes, biljard in mini golf.

icon-expand

Za več podrobnosti ali za rezervacijo termina obiščite: Villa Alta Vista spletno stran Villa Rosario v Istri

icon-expand

Villa Rosario je šarmantna hiša za počitek postavljena na umaknjeni lokaciji v majhnem mirnem kraju v centralnem delu Istre. Nahaja se na popolnoma ograjeni veliki posesti in je čudovita opcija za mlade skupine ali družine, ki želijo popolno zasebnost.

icon-expand