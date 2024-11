Najbolje ocenjeni izvajalci v Sloveniji

Prenova ali gradnja doma je velik finančni in časovni podvig, toda kje hitro najti zanesljive mojstre, ki bodo delo opravili kakovostno, v dogovorjenem času in v skladu s proračunom?

Ali se lotiti iskanja sami ali raje slediti priporočilom znancev? Zagotovo obstaja kakšna boljša možnost! Raziskali smo, kako deluje največja slovenska platforma za iskanje izvajalcev – Mojmojster.net, ki že od leta 2013 uspešno povezuje preverjene izvajalce gradbenih del z resnimi strankami. Največji izziv pri gradnji je najti dobrega izvajalca Urejanje svojega doma je drag projekt, zato je zelo pomembno, komu zaupamo izvedbo del. Ena možnost je, da izvajalce iščete prek spleta. Vpišete, kaj potrebujete, in dobite množico zadetkov. Izbire je veliko, a večina informacij na spletu je nepreverjenih in pretirano pohvalnih ali negativnih. Komu verjeti?! Po dolgem iskanju morda le najdete nekaj obetavnih kandidatov, vendar ta postopek zahteva veliko časa in potrpljenja. Bolj pogosto se za priporočila obrnemo kar na prijatelje ali družinske člane. Ti priporočajo tega ali onega izvajalca, a s tako omejeno izbiro težko najdete tistega, ki vam bo res ustrezal, poleg tega pa so vaše želje in pričakovanja verjetno precej drugačni. Obstaja pa še tretja možnost. Špela je iskala mojstra za montažo oken in vrat in ga našla preko spletne platforme Mojmojster. Razložila je, da: "Seveda priporočam mojstra naprej, saj sem zadovoljna s končnim rezultatom. Mojster je bil res ažuren in se je držal vsega, kar je rekel. Priporočam pa tudi platformo Mojmojster, ker omogoča možnost pridobitve večjega števila ponudb v hitrem času." Znak zaupanja - nalepka "Mojmojster izbor strank 2024" Mojmojster je največja spletna gradbena platforma v Sloveniji, kjer lahko na enem mestu najdete domače izvajalce z resničnimi ocenami in z le nekaj kliki oddate povpraševanje. Ustanovila sta jo arhitekta Martin Pelcl in Gregor Černelč, da bi olajšala iskanje zanesljivih izvajalcev. Najbolje ocenjeni izvajalci, ki delujejo na platformi, so letos prejeli še poseben znak zaupanja – nalepko "Mojmojster izbor strank 2024", saj se platforma Mojmojster trudi dvigniti kakovost gradbenih storitev tudi na terenu. To nalepko lahko mojstri nalepijo na svoja vozila, pisarne ali druge vidne površine, kar strankam sporoča, da gre za zaupanja vrednega izvajalca, ki se je izkazal s kakovostjo in profesionalnostjo.

Ustanovitelja trdita, da uporaba platforme vsem olajša gradnjo in kot kaže njen uspeh to potrjuje, saj jo vsak mesec obišče že več kot 250.000 uporabnikov, ki skupaj oddajo skoraj 4.000 novih povpraševanj za različne gradbene in prenovitvene projekte. Uporabniki lahko v nekaj korakih oddajo povpraševanja, bodisi za manjša popravila, kot je montaža pohištva ali vgradnja strešnega okna, bodisi za večje projekte, kot so celovita prenova stanovanja ali gradnja hiše. Do danes so uporabniki na platformi Mojmojster objavili že več kot 365.000 projektov, katerih skupna vrednost je ocenjena na več kot 735 milijonov evrov. Na platformi lahko uporabniki vidijo tudi informativne cene gradbenih storitev, prebirajo številne koristne nasvete in med seboj primerjajo več kot 15.000 slovenskih gradbenih izvajalcev, katerih profili vključujejo resnične ocene prejšnjih strank. Kako Mojmojster preverja izvajalce?

Ker so spletne informacije pogosto nezanesljive, smo vprašali, kako platforma Mojmojster zagotavlja kakovost izvajalcev? Pelcl je razložil, "da mora vsak izvajalec, ki želi sodelovati preko te platforme, najprej prestati temeljit postopek preverjanja." Mojmojster namreč zavrne vse izvajalce, ki ne dosegajo minimalnih standardov. Med zahtevami je registrirana poslovna dejavnost, vsaj eno leto delovnih izkušenj in neblokirani bančni računi. Poleg tega morajo imeti izvajalci letni prihodek vsaj 15.000 evrov. "Da bi zagotovili, da so za številkami resnične osebe," je dodal Pelcl. "Mojmojster opravi tudi osebni intervju z vsakim podjetjem. Na ta način v skupnost sprejemamo le izvajalce, ki izpolnjujejo vse pogoje za kakovostno delo." Ključ do ohranjanja visokih standardov izvajalcev na platformi pa so pristne ocene strank. Mojmojster je pojasnil, da za razliko od drugih platform, kjer lahko kdorkoli pusti oceno, lahko na Mojmojstru oceno poda le stranka, ki je preko sistema oddala povpraševanje in sodelovala z izbranim izvajalcem. Ocene vključujejo oceno strokovnosti, kakovosti izvedbe in cene, kar omogoča popolno transparentnost. Platforma je do danes zbrala že več kot 73.000 resničnih ocen izvajalcev, slabe ocene pa preverijo še posebej. Če ugotovijo, da izvajalci večkrat kršijo standarde, so odstranjeni s platforme, kar zagotavlja, da ostanejo le tisti, ki se izkazujejo z zanesljivostjo, kakovostjo, poštenostjo in prijazno komunikacijo. Mojmojster pa ne skrbi le za kakovost izvajalcev, temveč tudi za resnost strank. Da bi izvajalci lahko usmerili svoje napore na resne projekte, platforma pred oddajo povpraševanja preveri kontaktne podatke strank in jim po potrebi pomaga dopolniti povpraševanje. S tem izvajalci dobijo natančne informacije in ne izgubljajo dragocenega časa z neresnimi povpraševanji.

