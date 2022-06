Najbolje plačana študentska dela v letu 2022

Višina urne postavke

S 15. januarjem 2022 se je višina minimalne urne postavke za študentsko delo s 5,89 € bruto povišala na 6,17 € bruto (5,21 € neto). Na višino urne postavke za dijaško oz. študentsko delo vpliva vrsta dejavnikov, kot so regija oz. kraj dela, vrsta dela (težavnost, zahtevana posebna znanja), ponudba in povpraševanje, delovni čas, sezona in drugi.

Web center d.o.o.