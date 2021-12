Najboljša darila za računalniške navdušence

Se želite malce razvajati? Morda iščete posebno darilo za tistega posebnega računalniškega navdušenca v vašem življenju? Kakorkoli že, spodnji izdelki so kot nalašč za vse računalniške navdušence (gamerje, navdušence nad strojno opremo, zahtevne uporabnike) , saj izboljšujejo zmogljivosti računalnika, uporabniško izkušnjo in tudi sam izgled računalnika.

Zaradi preprostosti uporabe ter izjemnega razmerja med koristmi, ki jih prinaša, in ceno je odlična izbira za prav vse uporabnike računalnikov. Še posebej priljubljen je pri gamerjih in drugih računalniških navdušencih, saj omogoča še boljše rezultate in več užitka pri igranju iger in/ali delu. Odličen je seveda tudi v kombinaciji z navitimi procesorji. Dodatno toploto namreč odvaja precej bolj učinkovito kot vgrajeno zračno hlajenje.

Preprosto se priključi na centralno procesno enoto (CPE) osebnega računalnika, nato pa ne zahteva nobenega posebnega vzdrževanja, saj gre za zaprt sistem vodnega hlajenja. Namesti in uporablja ga lahko prav vsak uporabnik namiznega računalnika, ki želi uživati v višji zanesljivosti in zmogljivosti, manjšem hrupu ter podaljšani življenjski dobi procesorja.

Najnovejše računalniške igre zahtevajo maksimalno zmogljivost ključnih komponent. Matične plošče uveljavljenega svetovnega proizvajalca v kombinaciji z vodilno tehnologijo vodnega hlajenja so točno to, kar potrebujete za nemoteno delovanje računalnika na najvišji ravni med igranjem najzahtevnejših iger.

Celoten sistem vodnega hlajenja po meri

Spremenite navaden računalnik v izjemen stroj

Zgoraj omenjeni vodni blok dopolnite še z drugimi komponentami hladilnega sistema po meri (custom loop) – in to vodilnega svetovnega ponudnika EK, ki s svojimi inovativnimi rešitvami in dizajnom premika meje mogočega ter osebne računalnike po svetu dviguje na višji nivo.

Popolno darilo za: NAVDUŠENCE NAD STROJNO OPREMO

Vodni bloki za grafične kartice, procesorje in matične plošče, hladilniki in ventilatorji, cevi in fitingi, črpalke in rezervoarji, LED osvetlitev ter hladilna tekočina v različnih barvah in konsistencah omogočajo, da računalnik spremenite v izjemen stroj in tehnološko umetnino, ki presega meje običajnega in povprečnega.

Vas zanima še več o tehnologiji, ki premika meje mogočega v svetu računalnikov?

Vodno hlajenje je naslednik tradicionalnega zračnega hlajenja računalnikov. Je bolj učinkovita tehnologija hlajenja, ki omogoča, da iz visokozmogljivih sodobnih procesorjev, grafičnih kartic, matičnih plošč in drugih komponent izvabimo kar največ moči in zagotovimo njihovo zanesljivo delovanje pod največjimi obremenitvami. Vodno hlajenje ponuja tudi podaljšano življenjsko dobo komponent in vrhunsko estetiko, s katero lahko računalniški navdušenci ustvarijo prave umetnine in izrazijo svojo vizijo prihodnosti računalništva. Več o vodnem hlajenju ter koristih in možnostih, ki jih ponuja, lahko preberete na spletni strani ekwb.com. Pred nakupom izbranih izdelkov na spletni strani preverite še kompatibilnost s strojno opremo in računalnikom.





Naročnik oglasa je EKWB d. o. o.