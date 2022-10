Najboljša kombinacija za mladosten videz in kožo brez nepravilnosti

Že dolgo sanjate o tem, da bi izboljšale svojo samozavest in počutje pa ne veste, kje bi začele? Kako se počutite, ko se zjutraj pogledate v ogledalo? Ste si všeč ali vas motijo nepravilnosti na obrazu, ki jih nikakor ne morete prekriti z ustreznimi ličili? Lahko vam zaupamo, da za brezhiben videz ne potrebujete ličil, ampak samo vrhunsko kremo za obraz in prehransko dopolnilo s kolagenom, ki bo vašemu telesu ponudilo vse potrebne vitamine in minerale, ki jih potrebuje za optimalno delovanje ter počutje.

Gube, podočnjaki, mozolji in pigmentni madeži so sedaj lahko preteklost Z ustrezno kremo za obraz, ki vsebuje samo kvalitetne sestavine lahko vaš obraz ponovno zažari kot v najlepših mladostniških letih. Anti-age krema 4D Hyaluron ne pomaga samo pri preprečevanju gubic, ampak vaš obraz naredi veliko bolj sijoč, prožen, koža pa postane po redni uporabi svilnato mehka. Že po 2 tednih boste lahko opazili, da počasi izginjajo gubice iz obraza, saj 4D Hyaluron vsebuje hialuronsko kislino evropskega porekla, ki vaši koži postopoma vrača elastičnost, saj spodbuja vlaženje kože in zaradi izredne kakovosti hialurona prodre v globje plasti kože ter tako vidno zapolni gubice. Prav tako krema 4D Hyaluron vsebuje mandljevo olje, ki vidno izboljša strukturo kože in pomaga pri enakomernem tonusu kože.

Kolagen, ki vas bo popolnoma očaral Poleg tega, da poskrbite, kaj nanašate na svojo kožo, je tudi pomembno, kaj vnašate v svoje telo. Najverjetneje že dobro veste, da so prehranska dopolnila postala del našega vsakdana, saj si lahko le tako zagotovimo optimalen vnos vseh vitaminov, ki izboljšajo naše počutje, vzpostavijo pravo ravnovesje, izravnavajo stresni hormon in pomagajo pri hitrejši regeneraciji mišic. Dodatni plus? Poleg vseh ostalih prednosti in odličnih učinkov, ki jih nudi kolagen že sam po sebi, boste lahko po redni uporabi opazili tudi močnejše lase, trše nohte, bolj sijočo kožo, hitrejši metabolizem in posledično lažjo izgubo kilogramov. Procollagen vsebuje kar 13 različnih sestavin, ki v medsebojni kombinaciji omogočajo še boljšo absorpcijo vseh vitaminov. V eni kapsuli lahko med drugim najdete koencim Q10, hiauronsko kislino, ribji kolagen, mineral lepote, štiri različne vitamine, selen, cink in tudi polidatin, ki se uvršča v sam vrh najkvalitetnejših antioksidantov.

Zakaj potrebujete kombinacijo kreme in kolagena? Ker si s tem zagotovite najboljše in izjemno hitre rezultate, ki se bodo poznali na obrazu, po celotnem telesu in tudi pri počutju. Običajno se ljudje odločamo, da dajemo poudarek samo na eno stvar – na res kvalitetno kremo na obraz ali pa na klinično testirano in strokovno narejeno prehransko dopolnilo. Vendar če želite celovito spremembo svojega izgleda in počutja, ki navsezadnje vpliva tudi na vašo samozavest in zdravje, je prav, da si privoščite perfekten komplet, ki vas bo že po nekaj tednih uporabe popolnoma navdušil nad rezultati.

Pa bo to delovalo? Zagotovo bo delovalo, ampak samo, če boste dosledni pri uporabi. Kar pomeni, da nanašate kremo 4D Hyaluron vsako jutro in večer in ne pozabite vzeti dveh kapsul Procollagena na dan. Oba izdelka sta tudi priročno parkirana, tako da ju lahko kamorkoli vzamete s sabo in zagotovo se bo za njiju našel prostor tudi v vaši najljubši torbici. Ker tako zaupamo v oba izdelka, smo pripravili tudi 30-dnevno garancijo. Kaj to točno pomeni? Če boste v roku 30 dni od prejetja paketa ugotovili, da vam kateri izdelek ne ustreza ali da niste zadovoljni z učinki ter rezultati, ga lahko brez težav vrnete, mi pa vam povrnemo celotni znesek vrnjenega izdelka. Tako, da lahko oba izdelka preizkusite popolnoma brez tveganja.

