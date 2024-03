Najboljša konferenca digitalnega marketinga ponovno v Portorožu

OGLAS

Grand hotel Bernardin bo gostil več kot 45 domačih in tujih predavateljev, prodornih in iskrivih umov iz vsega sveta, ki bodo udeležencem še bolj približali svet digitalnega marketinga prek predavanj, praktičnih delavnic in razprav o aktualnih temah. Ravnotežje med resnimi tematikami in sproščenimi druženji bo inOrbit ulovil vsak konferenčni dan, na druženjih z razgledom na širno Jadransko morje.

3 dnevi, več kot 45 predavateljev, 4 praktične delavnice in veliko novosti Največja regionalna konferenca digitalnega marketinga letos na obalo vabi že v ponedeljek, 8. aprila, po končanih službenih obveznostih. Na uradnem začetku konference bo udeležence nagovoril prvi izmed osrednjih govornikov, sledilo mu bo neformalno predavanje Fireside v obliki podkasta v živo in pa delavnica na temo mreženja. Torek in sreda, 9. in 10. april, sta osrednja dneva konference, ko se bo na dveh odrih sočasno zvrstilo več kot 45 tujih in domačih prodornih predavateljev z vsega sveta. Vsak oder bo zastopal svoje barve – na enem se bodo zvrstili predavatelji s poudarkom na pridobivanju strateških znanj, na drugem se bodo osredotočili na poglabljanje strokovnega znanja. Poleg omenjenih, bodo sočasno potekale tudi štiri uporabne in aplikativne delavnice, ki jih bodo gostili strokovnjaki s področij digitalnega marketinga.

Letošnja novost konference je predaja znanj v neformalni obliki, v sklopu pogovorov Fireside. Takšna oblika predavanj nagovarja udeležence, da se sproščeno vključijo v predavanje skozi vprašanja, pogovore, delijo svoje mnenje, izkušnje, primere dobre prakse in za mnenja povprašajo tudi ostale prisotne. Da bodo Fireside predavanja res sproščene narave, bodo poskrbeli udobni fotelji in sama zasnova prostora, ki bo sama po sebi vabila h kolegialnemu sodelovanju. Konferenčne dneve bo uravnotežil spremljevalni program Velik poudarek konference bo namenjen skrbi za dobro počutje. Za udeležence bodo v jutranjih terminih organizirane delavnice joge in meditacije, ki bodo poskrbele za mentalno higieno in pripravljenost za izzive, ki jih s seboj prinaša dinamično konferenčno vzdušje.

Po intenzivnih predavanjih bo čas za popoldanska druženja. Ta bodo rezervirana za mreženje, druženje s starimi znanci in novimi prijatelji, vezi pa se bodo še dodatno okrepile na epski večerni zabavi, na Havana mreženju in zaključni gala večerji, ki so jo organizatorji poimenovali Večerja zmagovalcev. Osrednji govorniki konference inOrbit inOrbit bo gostil zveneča imena s podjetij, ki ne potrebujejo posebne predstavitve. Med njimi so tudi osrednji govorniki, ki bodo poskrbeli za "aha" trenutke in navdušenje še dolgo po zadnjem konferenčnem dnevu.

Joao Adao je v svoji zadnji vlogi generalnega direktorja podjetja Meta v Južni Ameriki vodil povečanje rasti prihodkov kot rezultat ustvarjanja zmagovalne kulture, ki temelji na miselnosti protagonista in stalne rasti. V svojih prejšnjih izkušnjah je Adao kot predsednik podjetja Hibu v Latinski Ameriki vodil digitalno preobrazbo matičnega podjetja Yellow Pages, s čimer je podjetje spremenil v agilnega digitalnega konkurenta in spreobrnil pospešen padec prihodkov v dobičkonosnosti. Njegovo poslanstvo je svetovanje poslovnim vodjem kako učinkovito krmariti v kompleksnem svetu digitalne transformacije. Strokovnjakinja za intimnost, učiteljica tantre in trenerka zavestnega odnosa Magda Kay je z več kot 10-letnimi izkušnjami pomagala stotinam moških in žensk ustvariti najbolj izpolnjujoča intimna življenja. V svojem delu vrhunsko združuje jogijsko in energetsko prakso, ki jo dopolni s socialno psihologijo. V sklopu konference bo vodila delavnice za dobro počutje in vodila predavanje na temo kako povečati poslovno učinkovitost z umetno inteligenco, ne da bi pri tem izgubili človeški pristop, ki je nujno potreben za spodbujanje trajnih odnosov s strankami.

Tom Roach slovi kot strateg v najboljših tržnih in komunikacijskih agencijah na svetu z več kot 20-letnimi izkušnjami. Sodeloval je z nekaterimi najbolj znanimi in uspešnimi blagovnimi znamkami, vključno z McDonald, Sainsbury, BBC, Mercedes-Benz, Deloitte, Tesco, Barclays, KFC, Lloyds in John Lewis ter z nekaterimi najbolj uspešnimi agencijami na svetu – AMVBBDO, Leo Burnett, BBH, adam&eveDDB in Jellyfish. Je prejemnik več zlatih in srebrnih priznanj IPA za učinkovitost. Digitalni vodja in strateg Neil Collard je v svoji dosedanji 25-letni karieri sodeloval z nekaterimi najuspešnejšimi digitalnimi agencijami v Združenem kraljestvu in globalnimi organizacijami, za katere je pomagal snovati ambiciozne digitalne strategije. V zadnjih letih se je specializiral za uvajanje umetne inteligence v okolje digitalnih agencij. Kdo vse se bo predstavil na odru konference inOrbit 2024 preverite tukaj .

Označi si v koledarju: inOrbit 2024, 8. – 10. april, Grand hotel Bernardin, Portorož Skupaj se učimo iz napak, rešujemo aktualne zagate in korakamo v smeri nepredvidljive digitalne prihodnosti. InOrbit te opremi z novim znanjem, seznani z aktualnimi temami in poveže z novimi znanci in prijatelji, ki bodo s tabo krmarili skozi izzive digitalnega marketinga. Vse, kar potrebujete, da preživite v tem norem in nenehno spreminjajočem se svetu digitalnega marketinga, je vstopnica, ki odpira vrata na inOrbit 2024. Za več informacij obišči www.inorbit.si .

