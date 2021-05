Najboljša majska razprodaja: Windows 10 dobite brezplačno

Na Keysoff.com lahko ob majski razprodaji kupite več in zapravite manj. Majska razprodaja je ena od priložnosti, ko lahko tudi na trgu programske opreme pridete do najboljših ponudb. To je seveda odlična priložnost za posodobitev programske opreme in operacijskega sistema. Svetovna spletna trgovina Keysoff je ob tej priložnosti pripravila posebno razprodajo, na kateri lahko izkoristite med 48 in 60 odstotki popusta na vse izdelke.