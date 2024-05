Najboljša mlada voznika sta se odpeljala z novim avtom

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Na sojenju morilcu branilec zaslišuje patologa. "Ali ste, preden ste podpisali mrliški list, preverili, ali umrli morda ne diha in ali morda nima srčnega utripa?" "Ne." "Torej ne morete z gotovostjo trditi, da je bil mrtev, ko ste podpisali mrliški list, kajne?" "No, njegovi možgani so bili v kozarcu na moji mizi, ampak, ja, očitno bi bil najbrž še res sposoben delati kot odvetnik!"