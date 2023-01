Najboljša novoletna zaobljuba je skrb zase

Novoletne zaobljubeso seznam želja in ciljev, ki bi jih v novem letu želeli doseči. Gre za obljubo, ki jo damo sami sebi, da bomo želene dolgoročne cilje dosegli.

Ste se tudi letos zaobljubili? Ne pozabite nase. V novo leto vstopite samozavestni. Dobro počutje se začne z dobro samopodobo. Predstavljamo vam izdelke, ki letos ne smejo manjkati v vaši kopalnici ali toaletni torbici.

NEGA S HIALURONSKO KISLINO JE POMEMBNA V VSEH OBDOBJIH Se tudi vi sprašujete, kdaj je pravi čas za začetek uporabe pomlajevalnih izdelkov? Prvi znaki staranja se na obrazu pojavijo hitro po 25. letu starosti. Z uporabo primerne kreme za nego kože, lahko proces staranja upočasnimo. Hialuronska kislina je najpomembnejša sestavina pomlajevalnih izdelkov, saj ima posebno sposobnost zadrževanja vode. S svojim delovanjem zapolni gube in linije, ki se jih želimo znebiti. Spoznajte kremo proti gubicam, Lux-Factor 4D HYALURON, ki vsebuje 100 % naravne sestavine in hialuronsko kislino evropskega porekla. Je dermatološko testirana in primerna za vse tipe kože. Z redno uporabo so rezultati vidni že po 2-4 tednih uporabe. Njena najboljša lastnost pa je, da vsebuje kar 5 izdelkov v 1. Prihranite čas in denar, saj je Lux-Factor 4D HYALURON krema proti gubicam, vlažilna krema, dnevna in nočna krema ter odlična podlaga za make-up.

SI TUDI VI ŽELITE DOLGE IN GOSTE TREPALNICE? Z nebite se umetnih trepalnic in agresivnih lepil, ki negativno vplivajo na vaše naravne trepalnice. Z uporabo Lux-Factor EYELASH seruma, bodo vaše naravne trepalnice do 85 % gostejše, močnejše in daljše. Serum deluje tudi na obrveh, saj stimulativno vpliva na rast dlačic v korenu. S tem dosežete videz gostih obrvi in trepalnic. 100 % naravne sestavine, ki ne povzročajo alergijskih reakcij , blagodejno vplivajo na rast trepalnic. Nanos Lux-Factor EYELASH seruma vam vzame le minuto vašega časa, saj je uporaba zelo enostavna. S priloženim aplikatorjem, nanesite tanek sloj seruma na veke, tik ob trepalnice. Serum ustvari zaščitni sloj, ki trepalnice ščiti pred lomljenjem in izpadanjem.

JE VAŠA TETOVAŽA ZBLEDELA? S te tudi vi mislili, da je nega tetovirane kože pomembna le, ko je tetovaža sveža? Neprimerna nega je najpogostejši krivec za zbledele barve in razlite linije. Spoznajte mazilo Lux-Factor TATTOO NANO SHOCK, ki tetovažo ščiti in neguje, poskrbi za žive barve in čiste linije. Z vsebnostjo močnih antioksidantov preprečuje vnetja, zaščitni faktor pa kožo ščiti pred nevarnimi UV-žarki. Z uporabo Lux-Factor TATTOO NANO SHOCK mazila lahko pričnete že 3 tedne po tetoviranju, saj stimulativno vpliva na proces celjenja in preprečuje vdor bakterij. Z uporabo nadaljujte, da bo tetovaža ostala v prvotnem stanju. NEGA ROK JE POZIMI ŠE POMEMBNEJŠA Se tudi vi srečujete s suho kožo, ki v hladnejših dneh razpoka in vam povzroča bolečine? Z izbiro primerne kreme za roke, se lahko letos enkrat za vselej poslovite od suhih rok. Predstavljamo vam Lux-Factor vlažilno kremo za roke AQUA, obogateno z vitamini in olji, ki poskrbijo za sveže in zdrave dlani. Prijeten vonj mandarin vam nudi občutek svežine, lahka tekstura ne pušča mastnih sledi in je hitro vpojna.

