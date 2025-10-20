Najboljša odločitev, ki jo lahko sprejmete v kopalnici: dodatne minute za medzobne prostore

Ko zobna ščetka in pasta nista dovolj
Dobro ustno nego si vsak predstavlja po svoje. Medtem ko nekaterim pomeni postavljanje hitrostnih rekordov pri ščetkanju zob z veliko peneče se zobne paste, je to za druge počasen ritual, ki ob zobni ščetki vključuje še druge pripomočke. Že na začetku razbijmo mit. Za dobro ustno zdravje samo zobna ščetka in pasta nista dovolj, saj z njuno uporabo ne moremo očistiti vseh površin zob in dlesni, kar privede do vnetja dlesni, zobne gnilobe, zadaha in drugih težav.
Majhen pripomoček, velika razlika
Za zdrave zobe in dlesni ob majhni, gosti, mehki zobni ščetki uporabite še medzobne ščetke. Te učinkovito očistijo medzobne prostore, ki predstavljajo idealno zatočišče za bakterije, in so enostavnejše za uporabo od zobne nitke. Čiščenje z medzobnimi ščetkami ne vzame več kot dve minuti na dan: izberite ustrezno velikost, ščetko nežno potisnite ob dlesni v medzobni prostor, en gib noter in ven, ponovite v vseh prostorih. Tako postavite piko na i vsakodnevni skrbi za ustno zdravje.
Ni vseeno, kakšne medzobne ščetke izberete
Pri izbiri pripomočkov za čiščenje medzobnih prostorov naj bo vodilo učinkovitost. Medzobne ščetke naj imajo mehka vlakna in gibljivo tanko jedro, velikost pa naj ustreza medzobnim prostorom. Redna uporaba preprečuje vnetje dlesni, ščiti pred kariesom in izboljšuje splošno zdravje, saj odstranjuje bakterije tam, kamor zobna ščetka ne doseže.
Ne odnehajte, če ...
... opazite krvaveče dlesni
Dlesni ob začetku uporabe medzobnih ščetk lahko krvavijo. Gre za simptom vnetja, ki ga odpravi redna uporaba ustreznih medzobnih ščetk.
... se stanje ne izboljša po nekaj dneh uporabe
Krvavenje dlesni bi po treh do sedmih dneh redne uporabe moralo ponehati, pomembno pa je, da uporabljate ustrezno velike medzobne ščetke. Pri izbiri, in če krvavenje ne poneha, vam lahko pomaga strokovnjak za ustno zdravje.
... želite obdržati zdrave zobe in dlesni vse življenje
Naročnik oglasne vsebine je Curaden Slovenija, d.o.o.