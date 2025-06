Najboljša pašta in največja fešta je na Pašta fešti v Ajdovščini

Ajdovščina bo 24. maja praznovala že šesti največji slovenski festival testenin. Če se vam ob italijansko začinjeni dirki zahoče še italijansko navdahnjeno kosilo, se obvezno ustavite na Pašta Fešti, kjer bodo od 11. ure dalje elitna kuharska imena poskrbela za vrhunske kulinarične užitke!

Še boljša in s še več ponudniki – to obljubljata Mlinotest in Društvo ljubiteljev pašte – organizatorja Pašta Fešte, ki je lani več tisoč obiskovalcem iz vse Slovenije postregla z več kot 1.000 kg testenin v preko 20 različnih jedeh. Kaj torej obiskovalce čaka letos? Zveneča imena slovenske kulinarike, pestra paleta jedi iz ajdovske pašte, bogata ponudba lokalnih vinarjev in pivovarjev, tekmovanje Mlinochef#4 in obilica zabave in dobre glasbe.

Pripravite se na gurmansko razvajanje s pašto izpod rok Masterchef sodnikov in tekmovalcev, kuharskega šefa iz restavracije z Michelinovo zvezdico Jorga Zupana, restavracij s tremi kapami Gault & Millau kot je Bistro Štorija, svetovnega podprvaka v kuhanju testenin Matjaža Cotiča, mojstrice Julijane Krapež, fantov iz gostilne Krhne, Turistične kmetije Lisjak, ekipe iz picerije Porka Eva in številnih drugih vrhunskih kuharjev.

Pašta Fešta pa tokrat obljublja tudi dve novosti! V kulinarično ponudbo so letos prvič uvrstili tudi Mlinotestove azijske polnjene testenine gyoza. V kar treh različicah – z nadevom iz kislega zelja in jurčkov; s sojo in tartufi; z gobami in zelenjavo – jih boste lahko poskusili na stojnici Masterchef tekmovalca Adama Šerca.

Druga presenetljiva novost pa je letos zagotovo stojnica Šturski gurmani, na kateri bosta s pomočjo skupine učencev iz OŠ Šturje kuhali Šturski gurmanki, zmagovalki lanskega Mlinochefa. Njuna udeležba na Pašta Fešti tako le potrjuje izjemen pomen in uspeh, ki ga tekmovanje Mlinochef dosega za gradnjo zavesti o kvalitetni pripravi hrane in spodbujanja kulinarične ustvarjalnosti med najmlajšimi.