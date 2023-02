Najboljša skrivnost za sijočo kožo - brez ličil

Zdrava prehrana je ključnega pomena za sijočo kožo brez ličil. Uživajte veliko sveže zelenjave in sadja, ki vsebujejo vitamine in minerale , saj dokazano pomagajo izboljšati zdravje kože. Izogibajte se mastni hrani, ki lahko povzroči akne in druge nepravilnosti na koži.

Za sijočo kožo brez ličil je ključna ustrezna nega kože. Najprej morate očistiti obraz z blagim čistilnim sredstvom, ki odstrani umazanijo in odvečno maščobo , ne da bi pri tem poškodovali naravno ravnovesje kože. Nato uporabite hranilno kremo, ki vlaži kožo in ji daje sijaj.

Redno odstranjevanje odmrlih kožnih celic pomaga pri obnavljanju kože in ji daje naraven sijaj. Uporabite nežen piling, ki si ga lahko preprosto naredite tudi sami z mešanico domačega medu in grobo soljo.

Pijte veliko vode, da ohranite kožo hidrirano. To bo pomagalo izboljšati elastičnost kože in ji dalo naraven sijaj.

