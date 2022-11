Najboljša zaščita pred nepredvidljivimi cenami elektrike

Porast cen električne energije, katerim smo priča v zadnjem letu, znova dokazuje, da je usmeritev v energetsko samooskrbo pravilna in nujna.

A kaj če za postavitev lastne sončne elektrarne nimate primerne strehe ali zadostnih sredstev? Tudi brez tega si lahko zagotovite energetsko neodvisnost ter posledično nižje stroške elektrike. Ena takšnih možnosti je vključitev v samooskrbno OVE skupnost. Edina, ki pri nas že podpira skupnostne samooskrbe je energetska tržnica SunContract. SONCE energija, ki je ekskluzivni partner te edinstvene tržnice v Sloveniji, je do sedaj nanjo "priklopil" že tri vrste samooskrbnih skupnosti. 100% samooskrbna vas Zavrate V to samooskrbno skupnost je vključenih 7 gospodinjstev v vasi, ki jih oskrbuje elektrika iz dveh sončnih elektrarn postavljenih na dveh hišah. Tako so v to skupnost vključeni posamezniki, ki so dali na razpolago streho kot tudi taki, ki so zgolj odjemalci elektrike. Oboji pa lahko tako neposredno koristijo elektriko iz obnovljivega vira ter hkrati znižujejo strošek elektrike od 10 do 15-odstotkov oz. tudi do 50-odstotkov tisti, ki skupnosti nudijo svoje strešne površine.

icon-link Skupnostna samooskrba vasi Zavrate FOTO: Arhiv ponudnika

Prvo samooskrbno mestno jedro Radeče V dogovoru z Občino Radeče je podjetje SONCE energija na strehi zdravstvenega doma postavilo sončno elektrarno, ki jo je tudi samo financiralo. Ta pokriva potrebe po električni energiji mestnega jedra. V samooskrbno skupnost SOVES SONCE Radeče center so se lahko vključili vsi zainteresirani občani in javne ustanove, ki so tako postali energetsko samooskrbni in prešli 100 % na obnovljive vire. Pri čemer za elektriko plačujejo manj, kot če ne bi bili v skupnosti in to brez lastne investicije.

icon-link Zdravstveni dom Radeče FOTO: Arhiv ponudnika

Samooskrbna skupnost podjetja Yaskawa Postavitev sončne elektrarne je podjetju SONCE energija zaupalo tudi podjetje Yaskava. Na strehi podjetja v Kočevju je postavljena sončna elektrarna, ki podjetju zagotavlja od 50 do 60 % čiste energije za proizvodnjo v Kočevju, prav tako pa tudi za enoto v Ribnici. Elektriko lahko namreč iz Kočevja s pomočjo individualnih dogovorov na SunContract tržnici enostavno prenese na svojo dislocirano enoto. V najbolj osončenih dneh pa podjetje proizvaja še dodatne viške, ki jih bo prav tako lahko enostavno prodalo preko SunContract tržnice drugim odjemalcem.

icon-expand YASKAWA FOTO: Arhiv ponudnika

Streha v najem za manjše stroške Imate na razpolago večje strešne površine ne pa dovolj sredstev za lastno investicijo v sončno elektrarno? Tudi tako si lahko zagotovite nižjo, predvsem pa stabilno ceno električne energije z oddajo strehe v najem. Pri SONCE energija ponujajo možnost sklenitve služnostne pogodbe za namestitev opreme, s katero si boste takoj zagotovili nižjo ceno elektrike, na dolgi rok pa prišli do lastne naprave. Edini pogoj je, da imate primerno in dovolj veliko streho, s površino vsaj 300 kvadratnih metrov.

icon-expand V podjetju SONCE energija so na halah podjetja Meja Šentjur postavili sončno elektrarno z močjo 750 kW. FOTO: Arhiv ponudnika

SONCE energija je eden izmed največjih ponudnikov sončnih elektrarn v Sloveniji. So celovit ponudnik za fotovoltaiko: samooskrba za gospodinjstva, poslovne stranke, industrijo ter samooskrbne vasi in mesta. Njihovo delovanje je 100-odstotno usmerjeno v obnovljive vire in uporabo čiste, okolju prijazne energije. Podjetje sestavlja izkušena in perspektivna ekipa strokovnjakov z več kot 15-letnimi izkušnjami s področja energetike. So tudi ekskluzivni partner energetske tržnice SunContract , ki omogoča prosto trgovanje z elektriko. Za celovito energetsko preobrazbo pa njihove energetske rešitve vključujejo še vgradnjo toplotnih črpalk , električnih polnilnic , tudi hranilnikov energije.

icon-link SONCE FOTO: Arhiv ponudnika

icon-link Celovita energetska prenova Doma Sv. Lenart vključuje sončno elektrarno, toplotno črpalko in hranilnik električne energije, vse skupaj povezano v pametni sistem P2P trgovanja na energetski tržnici SunContract. FOTO: Arhiv ponudnika