Najboljša zaščita proti klopnemu meningoencefalitisu je cepljenje

KME se najpogosteje pojavlja na Gorenjskem, Koroškem, na Notranjskem in v ljubljanski regiji, je dodala nacionalna koordinatorica programa cepljenja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Marta Grgič Vitek . Najvišjo obolevnost zaznavajo v starostni skupini od 55 do 64 let. Pri starejših se pogosteje pojavi težek potek bolezni, ki lahko pušča tudi trajne posledice, pri mlajših pa je potek praviloma blažji, vendar ne vedno, je pojasnila.

Na NIJZ cepljenje zato priporočajo vsem, ki so starejši od enega leta ter se gibljejo ali živijo na območju, kjer se bolezen pojavlja. Priporočajo jim, da cepljenje s prvima dvema odmerkoma opravijo v zimskih mesecih z enomesečnim presledkom. Tretji odmerek sledi čez pet do 12 mesecev, prvi poživitveni odmerek sledi po treh letih, naslednji pa na pet let. Zaradi slabšega imunskega odziva so pri starejših osebah priporočljivi poživitveni odmerki na tri leta, je izpostavila Grgič Vitek.

Vsaj z enim odmerkom je cepljenih okoli 22 odstotkov prebivalcev, okoli osem odstotkov odraslih pa se redno cepi, je podatke predstavila Grgič Vitek. Trenutno je cepljenje brezplačno za odrasle, ki so rojeni med letom 1970 in 1980 ter vse otroke, rojeni leta 2016 in kasneje, vendar precepljenost v teh generacijah ni bistveno višja.

Na infekcijski kliniki v Ljubljani zdravijo približno 70 odstotkov vseh bolnikov, ki zbolijo za KME, je dejal Strle. Bolezen se prične po inkubaciji, ki najpogosteje traja okoli 10 dni po vbodu klopa. V prvi fazi nastopi vročina, glavobol, utrujenost in slabo počutje, ki traja nekaj dni. Sledi obdobje brez simptomov, ki traja nekaj dni do tri tedne.

Nato nastopi drugo obdobje bolezni. Bolniki imajo višjo vročino, hujši glavobol ter pogosto bruhajo. Več kot polovico odraslih dobi znake prizadetosti možganovine, pet do 10 odstotkov bolnikov pa znake ohromitve, je pojasnil Strle.

Približno dve tretjini odraslih po bolezni povsem okrevajo, ostali pa imajo trajne posledice, ki jim bistveno poslabšajo kakovost življenja. Ohromitve se medtem razmeroma slabo popravljajo, je dejal. "Klopni meningoencefalitis je resna bolezen in dobro bi bilo, če bi uporabljali cepivo in s tem bolezen preprečili," je zatrdil.

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča na leto zdravijo od enega do dva bolnika z najhujšim potekom bolezni, je pojasnil predstojnik oddelka za rehabilitacijo po možganski kapi Klemen Grabljevec z URI Soča. Običajno so težko prizadeti in odvisni od nege."Bolnika začnemo na novo praktično učiti požiranja, sedenja, oblačenja, uporabe različnih pripomočkov. Nekako mu poskušamo vračati dostojanstvo s tem, da ga učimo, da skrbi sam zase, kar je seveda zelo težko," je orisal.