Najboljše aplikacije, ki jih na svojem telefonu potrebuje vsak

Največ zaslug za njihovo vsestranskost gre zagotovo raznovrstnim aplikacijam. V obtoku jih je že več kot 3 milijone in so tiste, ki nam odprejo okno v svet, omogočajo napredno fotografiranje, povezovanje z bližnjimi, brezskrbno potovanje, ogled filmov, urejanje datotek in še vrsto drugih stvari. V poplavi vseh je že danes težko narediti ustrezno selekcijo ne da bi pri tem čisto nasičili namizja telefona.

Takrat nam še kako lahko na pomoč priskočijo pogovorne aplikacije in družbena omrežja, s katerimi lahko stik ohranjamo na daljavo. Dobrih odnosov z bližnjimi nikakor ne gre zanemariti. Treba jim je nameniti čas, saj le na ta način vezi ostanejo močne. Pri tem je lahko v veliko pomoč priljubljena in močno razširjena aplikacija Viber , ki ima več kot 250 milijonov aktivnih uporabnikov in med drugim nudi pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil, skupinske pogovore, običajne in video klice ter ustvarjanje lastnih GIF-ov.

Vsi, ki vam je bližje komunikacija v slikovni in video obliki, morate na svoj telefon Huawei obvezno namestiti Snapchat . Zaslovel je s sporočili, ki po 24 urah izginejo, danes pa je temu dodal še malo morje drugih funkcij. Na Snapchatu lahko v obliki zgodbe objavite zanimive dogodke, ki so se vam pripetili čez dan, spremljate novice, ustvarjate zabavne avatarje in »žive« emodžije ter prijateljem pošiljate sporočila vseh oblik in vrst.

Podobne funkcije ima tudi Telegram , ki sicer še nekoliko bolj slovi po zasebnosti in varnosti. V njem je namreč mogoče ustvariti skrivne pogovore, ki so popolnoma šifrirani in se ne hranijo na strežnikih podjetja, prav tako pa lahko ustvarjate zasebne in javne interesne skupine. Telegram sicer vsakemu uporabniku ponuja tudi neskončno shrambo za sporočila, zabavne pogovore s svojimi najbližjimi pa boste lahko še dodatno popestrili z ustvarjanjem enostavnih kvizov oziroma anket.

Z mobilno banko lahko položnico enostavno slikate in plačate z enim klikom. Prav tako pa lahko opravite številne druge storitve, med drugim spremljate stanje na računu, dvignete limit na plačilni kartici in celo sklenete hitri kredit. V bančnih aplikacijah najdete tudi informacije o bližnjih bančnih poslovalnicah in vse nujne kontaktne podatke vaše banke, če bi jih kdaj rabili. Na tem mestu velja dodati, da imajo mobilne banke skrbno zasnovane varnostne mehanizme in načine za zaščito vaših podatkov. V trgovini AppGalleryju boste aplikacije svojih bank našli komitenti NLB , NKBM , Delavske hranilnice , Sberbanke , Sparkasse in Intese Sanpaolo . Dodatno pa sta vam na voljo tudi mobilni denarnici mBills in VALÚ .

Finance imate torej pod nadzorom, sledi urejanje preostalega dela denarnice. Verjetno vas ni malo takšnih, ki imate denarnico raztegnjeno zaradi različnih kartic zvestobe, članskih kartic in kuponov. Z aplikacijo Moje kartice bo to postalo stvar preteklosti. V aplikaciji lahko svoje plastične kartice, ki so opremljene s črtno kodo, shranite v digitalni obliki in s tem svojo denarnico pošljete na učinkovito shujševalno kuro. Z uporabo aplikacije pa lahko vaše kartice uporabljajo tudi ostali člani vaše družine. Tako boste bonus točke zbrali še hitreje.

Za piko na je zelo pomembno, da v red spravite še svoje digitalno življenje – torej vse datoteke, slike in videoposnetke. Te imamo velikokrat razdrobljene na več koncih. Nekatere na računalniku, druge na telefonu in tretje na USB-ključu ali zunanjem disku. Razloga za takšen digitalni kaos danes ni več, pri tem pa so najbolj koristne oblačne storitve, kot je na primer Huaweiev oblak. Z njim lahko sinhronizirate vse datoteke na enem mestu in do njih dostopate kadarkoli in prek katerekoli naprave želite.

Zabava za oči in ušesa

Telefoni in druge pametne naprave, kot so tablice, lahko priskočijo na pomoč v mnogih situacijah, ena od teh je zagotovo tudi preganjanje dolgčasa. Konec koncev so večpredstavnostne naprave, ki s svojimi zmogljivostmi podpirajo vse sodobne platforme za podajanje vsebin. Ko vam je dolgčas, si lahko z njihovo pomočjo čas krajšate s prebiranjem novic in elektronskih knjig, gledanjem filmov ali zabavnih videov, poslušanjem glasbe in igranjem iger.