Najboljše destinacije na Mediteranu

Mediteran je destinacija, ki ponuja nepozabne počitnice za vse okuse. Navdušil vas bo s svojo mešanico svežih jedi in okusov morja, idiličnih peščenih plaž, antičnih zgodb, prelepih razgledov in gostoljubnih domačinov.

Mediteran je destinacija, ki ponuja nepozabne počitnice za vse okuse. Navdušil vas bo s svojo mešanico svežih jedi in okusov morja, idiličnih peščenih plaž, antičnih zgodb, prelepih razgledov in gostoljubnih domačinov. Grčija vas pričakuje odprtih rok Grčija je destinacija, kjer se srečata zgodovina in sodobnost. Otoki Rodos, Zakintos in Kreta so le nekateri izmed draguljev, ki čakajo, da jih odkrijete. Otok sonca Rodos vas bo očaral s svojimi starodavnimi mestnimi zidovi in čudovitimi plažami, ki kar kličejo po sprostitvi. Ko se boste sprehajali po starih mestnih uličicah, boste obdani z raznimi tavernami, restavracijami in galerijami lokalnih umetnikov, kjer si boste lahko privoščili unikaten spominek. Poleg zgodovinskih zakladov Rodos ponuja tudi odlične nastanitve za popolno sprostitev in odklop. Zakintos je popoln kraj za ljubitelje narave in adrenalina, saj ponuja slikovite pečine in kristalno čisto morje. Ljubitelji narave bodo navdušeni nad zaščitenim morskimi parki, kjer boste srečali tudi tamkajšnje prebivalke – karete oziroma. želve caretta caretta.

Zaradi svoje velikosti Kreta ponuja široko ponudbo najrazličnejših vrst restavracij, zgodovinskih znamenitosti in športnih aktivnosti, kjer se najde nekaj prav za vsakega. Sprehodite se po starodavnih minojskih palačah, kot je Knosos, ter odkrijte starodavne mite in legende. Ali ste vedeli, da se na Kreti nahaja tudi najdaljša (in ena izmed najbolj slikovitih) sotesk v Evropi? Ne glede na to, kateri otok izberete, vas Grčija pričakuje z odprtimi rokami in nepozabnimi doživetji.

Kam pa v sončni Turčiji? Turčija je dežela, ki združuje zahod in vzhod. Glavno mesto Istanbul povezuje Evropo in Azijo z Bosforskim mostom, obenem pa je znan tudi po svojih mačkah, ki svobodno tavajo po mestu. Med priljubljenimi poletnimi destinacijami so Alanija, Side, Belek in Lara. Alanija je znana po svoji živahnosti in bogatem nočnem življenju. Ponuja kombinacijo čudovitih plaž, zgodovinskih znamenitosti in raznolikih aktivnosti. Mestni grad se dviga nad mestom in ponuja prečudovit razgled na obalo. Za ljubitelje avantur so na voljo različne vodne aktivnosti, kot so potapljanje, vožnja z vodnimi skuterji in parasailing.

Side očara z zgodovinskimi ruševinami in sproščenim vzdušjem. Njegove čudovite plaže in starodavne arheološke najdbe so idealne za tiste, ki želijo združiti sprostitev in raziskovanje. Sprehodite se lahko po starodavnem teatru in Apolonovem templju, ki ob večerih razveseljuje s čudovitim sončnim zahodom. Side je priljubljena destinacija za družine, saj ponuja številne aktivnosti za otroke, vključno z vodnimi parki in animacijskimi programi. Belek je sinonim za luksuz. S svojimi vrhunskimi golf igrišči in prestižnimi resorti je popoln kraj za sproščujoče počitnice na višjem nivoju. Belek je znan kot prestolnica golfa v Turčiji, saj ponuja več kot deset vrhunskih igrišč, ki privabljajo igralce s celega sveta. Poleg tega se obiskovalci lahko razvajajo v luksuznih spa in wellness centrih ter svoje brbončice popeljejo na potovanje lokalnih okusov.

Lara ponuja moderno razkošje na obali. Njene dolge peščene plaže in vrhunski hoteli zagotavljajo udobje in razvajanje na vsakem koraku. Lara je idealna destinacija za pare, ki želijo romantičen pobeg in za vse, ki jih pritegnejo all-inclusive ponudbe z vrhunskim gastronomskim doživetjem. Tu se odvija tudi znameniti peščeni kiparski festival, kjer impresivne skulpture iz peska vsako leto pritegnejo številne obiskovalce.