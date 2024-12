Najboljše iz obeh svetov

OGLAS

Priključni hibridi ali PHEV (plug-in hybrid electric vehicles) združujejo motor z notranjim zgorevanjem, običajno bencinski, z električnim motorjem in zmogljivo baterijo, ki jo lahko napolnite na zunanji električni vtičnici. Takšna zasnova omogoča vozilom, da večino vsakodnevnih voženj opravijo izključno na električni pogon, če je potrebna večja moč ali so poti daljše, pa se delovanju elektromotorja pridruži še bencinski agregat. Dvojna tehnologija zagotavlja večjo prilagodljivost, zmanjšuje odvisnost od električnih polnilnic in povečuje energijsko učinkovitost.

Ekonomičnost, trajnost in udobje Ena največjih prednosti priključnih hibridov je, da zmanjšujejo porabo in posledično stroške. Električna energija je običajno cenejša in čistejša, zato so sodobna hibridna vozila zasnovana tako, da kar najbolj izkoristijo elektriko ter hkrati zmanjšajo porabo fosilnih goriv. Zaradi tega se manj obrablja tudi motor, kar praviloma pomeni nižje stroške vzdrževanja skozi celotno življenjsko dobo vozila. Vožnja s priključnim hibridom je običajno tišja in bolj zvezna, saj elektromotor zagotavlja takojšnji navor. V praksi se to kaže kot hitrejše pospeševanje in večja odzivnost. Dinamična vožnja s priključnim hibridom je prav tako učinkovita, saj so sodobna PHEV-vozila opremljena z napredno tehnologijo regenerativnega zaviranja, s katero se energija, ki bi se sicer pretvorila v toploto mehaničnih zavor, vrne nazaj v baterijo.

Hibridna zmogljivost v velikem formatu Škoda Kodiaq iV nadaljuje tradicijo prostornosti in udobja, z novo generacijo pa brez kompromisov glede zmogljivosti meri še na okoljsko odgovornost. Robustni urbani SUV je zdaj daljši in elegantnejši. Kljub izdatnemu prostoru za sedem potnikov in zmogljivi bateriji s kapaciteto 25,7 kilovatne ure ponuja še impresivnih 745 litrov prtljažnika. S Kodiaqom iV boste samo na električni pogon prevozili med 109 in 125 kilometri (WLTP), kar je več kot dovolj za večino vsakodnevnih potreb. Za to bo poskrbel 85-kilovatni elektromotor, ki so ga inženirji spretno namestili v ohišje šeststopenjskega menjalnika DSG. Električna vožnja ne bo le ugodna, temveč bo s 330 njutonmetri takojšnjega navora tudi precej dinamična.

Če boste želeli več vozne dinamike ali pa se boste odpravili na daljšo pot, se bo delovanju elektromotorja samodejno pridružil bencinski 1,5-litrski motor TSI z močjo 110 kilovatov. Te priključitve med vožnjo ne boste občutili, saj sta motorja v vseh voznih situacijah popolnoma usklajena. Ko boste od kombiniranega pogonskega sklopa zahtevali največjo moč, bo Kodiaq iV z mesta do hitrosti sto kilometrov na uro pospešil v dobrih osmih sekundah. Oba motorja sta optimizirana za kar najučinkovitejše sinhrono delovanje, ki združuje prednosti obeh tehnologij. Le od 0,4 do 0,5 litra goriva (WLTP) in med 17 in 20,5 kilovatne ure električne energije bo Kodiaq iV porabil za sto kilometrov vožnje ob zmernem pritisku na stopalko za plin. Avtomobil je serijsko opremljen z notranjim polnilnikom na enosmerni tok, ki omogoča, da boste baterijo na hitri polnilnici z močjo 40 kilovatov od 10 do 80 odstotkov napolnili v približno 26 minutah. Na domačem električnem priključku ali običajni polnilnici z močjo 11 kilovatov pa bo polnjenje popolnoma prazne baterije trajalo dve uri in pol.

Hibridna eleganca v karavanski izvedbi Tudi novi Superb Combi iV je opremljen z najnovejšo Škodino priključnohibridno tehnologijo. V primerjavi s prejšnjo generacijo avtomobila so inženirji ohranili zunanje dimenzije ohišja baterije, ki z novo kemično sestavo zagotavlja približno za sto odstotkov večjo energijsko gostoto. Rezultat je zavidljiva kapaciteta 25,7 kilovatne ure. Pri pogonu Superba Combi iV tesno sodelujeta dovršen 1,5-litrski štirivaljnik TSI s 110 kilovati največje moči in elektromotor z močjo 85 kilovatov, ki je nameščen v ohišje prenovljenega šeststopenjskega menjalnika DSG. Električni motor lahko novega Superba poganja povsem samostojno, ob tem pa boste samo z energijo iz baterije prevozili med 118 in 134 kilometri. Vožnja z novim Superbom Combi iV pa je lahko tudi zelo dinamična. Največja sistemska moč obeh motorjev je impresivnih 150 kilovatov (204 konjske moči), največji sistemski navor pa kar 350 njutonmetrov. V praksi to pomeni, da bo avtomobil do hitrosti sto kilometrov na uro pospešil v dobrih osmih sekundah, kazalec hitrosti pa se bo ustavil šele pri številki 220. Če boste na stopalko za plin pritiskali nekoliko bolj zmerno, bo poraba izjemno ugodna. Takrat si bo Superb privoščil le pol litra bencina in od 16 do 17,5 kilovatne ure električne energije na sto prevoženih kilometrov.

Tudi pri polnjenju je novi Superb Combi iV korak pred predhodnikom. Avtomobil prve generacije je lahko električno energijo sprejemal z maksimalno močjo do 3,6 kilovata, novega Superba pa lahko na polnilnicah z izmeničnim tokom polnite z največ 11 kilovati. V tem primeru bo popolnoma prazna baterija polna v približno dveh urah in pol. Medtem ko prejšnja generacija hitrega polnjenja sploh ni poznala, pa se lahko novi Superb Combi iV na hitri polnilnici z enosmernim tokom polni z močjo do kar 40 kilovatov. Pri tej polnilni hitrosti boste za napolnitev baterije od 10 do 80 odstotkov potrebovali le 26 minut.

