Najboljše rešitve za vsak projekt s podjetjem Tuli

Ne glede na industrijo, v kateri delujete, in ne glede na velikost in zmogljivost vaših strojnih konstrukcij, podjetje Tuli poišče idealno rešitev.

Poleg pestrega izbora visokokakovostnih strojnih elementov vseh vrst, ki so uporabni v številnih različnih industrijah, je zagotovo pomembno tudi ustrezno svetovanje pri iskanju najboljšega načina za izpeljavo projekta, ki ste si ga zadali. Podjetje Tuli vam nudi strojne elemente vrhunske kakovosti, kot so SKF ležaji vseh vrst: od krogličnih, valjčnih, keramičnih hibridnih, do puš in drsnih, igličnih, sodčkastih ali namenjenih za visoke temperature. Poleg tega boste deležni zanesljive tehnične podpore in hitre odzivnosti na vse vaše potrebe.

Ležaji FOTO: Arhiv ponudnika

Različne dimenzije in različni načini delovanja Ker so na voljo v različnih dimenzijah, imajo širok namen uporabe, saj izpolnjujejo številne različne zahteve glede načina uporabe in delovanja. Poleg drsnih in takšnih s kotalnimi elementi lahko izbirate tudi med velikim številom puš, s katerimi so pokrite številne različne potrebe nihanja. Poleg različnih dimenzij so na voljo tudi različni materiali, saj so lahko izdelani iz nerjavečega jekla oziroma inoksa, ležajnega jekla ali keramike, s steklenimi kroglicami, s PTFE teflonskimi premazi, ali pa so izdelani iz različnih vrst polimerov ali plastik. Izbirate tudi lahko med različnimi priznanimi proizvajalci, ki izdelujejo tudi številne druge izdelke pogonske in linearne tehnike ter ostalega pripadajočega programa.

SKF ležaji FOTO: Arhiv ponudnika

Kotalni strojni elementi različnih vrst Kroglični strojni elementi veljajo za najbolj vsestranske, poleg tega pa so tudi med najbolj prodajanimi izdelki strojne opreme. Kljub vrhunski kakovosti je njihova cena dokaj ugodna. So preproste oblike, zato ne zahtevajo posebnega vzdrževanja, zagotavljajo pa robustno delovanje. Primerni so za doseganje visokih hitrosti, kar je zasluga predvsem nizkega koeficienta trenja, ki ga dosegajo. Imajo čvrst notranji in zunanji obroč s kroglicami v kletki. Na voljo so v dveh oblikah, in sicer v dvoredni ali enoredni. Možne pa so tudi zaprte in odprte različice. Odprti imajo lahko utore na zunanjem obroču, namenjene za zaščito in tesnila, kar je predvsem odvisno od procesa proizvodnje, ki se uporablja.

Ležaji z ohišjem FOTO: Arhiv ponudnika