Najboljše vaje za gibljivost in lajšanje bolečin

Tudi vi večino dneva presedite v službi, šoli ali doma? Dolgotrajno sedenje lahko z leti prinese resne posledice na naše telo, od kroničnih bolečin do povečanja tveganja za bolezni srca in ožilja, debelost in sladkorno bolezen. Morda negativne učinke sodobnega življenjskega sloga že čutite ali pa želite delovati preventivno – v obeh primerih obstaja »zdravilo«! Imenuje se gibanje in je ob pravilni uporabi povsem brez stranskih učinkov.

Spletni video gibalni programi niso pridobili na svoji priljubljenosti zgolj zaradi okoliščin, ki jih je prinesla epidemija koronavirusa. Imajo namreč veliko prednosti: izvajamo jih lahko kadar želimo ali kadar imamo potrebo, sami diktiramo njihov obseg in število ponovitev ter seveda brskamo med mnogoterimi opcijami, ki so na voljo na spletu. Vendar pozor – pri izboru vaj bodite previdni, saj v primeru bolečin vaše telo zahteva točno določeno vadbo.

Kako torej izbrati ustrezno, zanesljivo in strokovno, pa še zabavno vadbo hkrati, h kateri se boste z veseljem vračali? V Društvu revmatikov Slovenije bi rekli: »Nič lažjega.« V društvu so namreč ob podpori podjetja Medis pripravili serijo osmih brezplačnih video vadb pod vodstvom fizioterapevtke, ki so prvenstveno sicer namenjene bolnikom z revmo, a so primerne prav za vse nas. »Gibanje je ključno za obvladovanje številnih revmatičnih bolezni,« pravijo v društvu. »Premajhna telesna aktivnost ima uničujoč vpliv na zdravje vseh ljudi, zato smo tokrat presegli svoje meje in pripravili serijo vadb Skočimo na lepše.« Gre za celovit program strokovno vodenih video vadb, ki jih je zasnovala priznana fizioterapevtka Anita Jaklič, v njeni družbi pa so se dobro zabavali tudi znani Slovenci, ki pri vadbah sodelujejo kot posebni gosti.

Vadite z znanimi obrazi Iz udobja svojega doma lahko tako vadite skupaj z voditeljico in popotnico Mojco Mavec, boksarsko šampionko Emo Kozin, glasbenikom in likovnikom Miho Eričem ter legendarnim gledališkim igralec in režiserjem Nikom Goršičem. Vsak od njih se v svojem poklicu oziroma dejavnosti srečuje z različnimi izzivi. Nedvomno so kateri od teh izzivov tudi del vašega vsakdana. »Med pripravami na borbe imam nekje med 10 in 12 treningov na teden, tako da je regeneracija zame zelo pomembna,« nam je zaupala Ema Kozin, ki je tokrat namesto v ring skočila na lepše. Da je slovenska boksarska šampionka Ema Kozin izjemno suverena v ringu, že dobro vemo. Kako dobro pa so ji šle od rok vaje za zapestja, dlani in prste, preverite sami.