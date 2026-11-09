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Slovenija

Najboljši barista 22-letni Slovenec

Ljubljana, 09. 11. 2026 20.01 pred 7 urami 1 min branja 0

Avtor:
Mateja Poljšak Čuk
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Slovenci smo prvič dobili svetovnega prvaka v pripravi italijanskega espressa in kapučina. 22-letni Nei Pavletič z Goriškega je na letošnjem finalnem mednarodnem tekmovanju v Torinu med petimi finalisti z vsega sveta postal najboljši barista. Kljub temu, da so sodniki natančno opazovali vsako malenkost pri pripravi, jih je najbolj prepričal slovenski mladenič.

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nei pavletič barista

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