Najboljši barista 22-letni Slovenec

Slovenci smo prvič dobili svetovnega prvaka v pripravi italijanskega espressa in kapučina. 22-letni Nei Pavletič z Goriškega je na letošnjem finalnem mednarodnem tekmovanju v Torinu med petimi finalisti z vsega sveta postal najboljši barista. Kljub temu, da so sodniki natančno opazovali vsako malenkost pri pripravi, jih je najbolj prepričal slovenski mladenič.