Odkrij najbolj geekovski kotiček v Sloveniji!

Nova specializirana trgovina iz sveta iger in junakov TCG Park že sprejema prve obiskovalce. Pridružite se jim v trgovskem centru Supernova Ljubljana Rudnik.

''V Sili sem začutil veliko motnjo. Ste jo začutili tudi vi?'' Prihaja iz trgovskega centra Supernova Ljubljana Rudnik. Občutek je zelo poznan. Enak je tistemu, ki ga občutimo vsakič, ko Goku, Luffy, Naruto, Harry Potter in Luke Skywalker po dolgi bitki končno premagajo zlo, ki je dolga leta pestilo njihov dom in najbližje. Kaj to pomeni? Sledite Sili, popeljala vas bo na pot Jurčkove ceste 223 – v Supernovo Rudnik. Vodila vas bo v dolgo pričakovani slovenski geekovski kotiček TCG Park, v katerem bomo lahko delili svojo strast in ljubezen do mange, animeja, knjig, družabnih iger, filmov, serij in vsega, ob čemer nam poskoči utrip.

icon-expand V trgovini TCG Park bo vsak našel nekaj zase: stripe, mange, figure in ostale zabavne dodatke. FOTO: Arhiv ponudnika

Geekovski brlog, v katerem lahko zbudimo otroka v sebi TCG Park je nova specializirana trgovina, ki je svoja vrata odprla 1. junija v trgovskem centru Supernova Ljubljana Rudnik. Njena misija je napolniti police in izložbe z zakladom, ki bo privabil geeke z vseh koncev Slovenije. Konec je dolgih potovanj v sosednje države, ker Slovenija ni imela primernega kotička. Konec je iskanja stripov in figur po spletu, končno lahko čarobnost teh svetov občutimo v živo. Ne glede na to, kdo je vaš najljubši junak ali s čim se najbolj poistovetite, v specializirani trgovini TCG Park bo vsak našel kotiček zase.

- Zbiratelji lahko brskate, kupujete ali prodajate različne zbirateljske karte.

- Nadaljujete lahko Ashevo življenjsko misijo in ujamete vse Pokemon pošasti.

- Vstopite v svet Yu-Gi-Oh!, kjer karte dobesedno oživijo.

- Najdite svojo zmagovalno kombinacijo kart in pretresite skupnost Magic: The Gathering.

- Za vse mislece in stratege je na voljo kopica znanih in še neodkritih draguljev družabnih iger.

- Povabite prijatelje in jih izzovite na partijo Squid Game, Monopoly, Cluedo in druge.

- Figure (DC, Marvel) stripi in ostali zabavni dodatki (skodelice, igralne podloge, obeski) bodo kot med za vse ljubitelje animiranih in knjižnih junakov.

- ''Fant, ki je preživel'' Harry Potter čaka, da zavihtite svojo čarobno palico, in pridružil se bo vaši bogati zbirki akcijskih figur. Pazite, v ozadju še vedno preži večni rival Mrlakenstein, ki noče spustiti mladega čarovnika izpred svojih oči.

Oboževalci so že na poti v trgovino TCG Park Morda ste odraščali v obdobju originalne serije Dragon Ball, morda pa ste svojo pot začeli šele pred kratkim, na primer z mango My Hero Academia. Ali pa anime ni za vas in večino svojega časa preživite ob listanju Marvel in DC stripov. Nič za to. Tako kot naši najljubši junaki združijo celotni svet, želi trgovina TCG Park združiti vse različne tipe oboževalcev. To velja tudi za tiste, ki razmišljajo izven ustaljenih okvirjev. Naj vas ne skrbi, če ste mnenja, da je Vegeta boljši junak od Gokuja ali pa da je Sasuke kompleksnejši lik od Narutoja. Zagotovo boste v TCG Park našli skupnost, ki razmišlja enako kot vi. Najbolj vroča roba so zbirateljske karte Morda ste v zadnjih letih ujeli naslovnice, ki so vas šokirale z neverjetnimi zneski, po katerih so se prodale redke zbirateljske karte. Kaj pa če se taka karta skriva tudi vaši zbirki ali pa v trgovini TCG Park? Zbirateljske karte so najnovejša manija med alternativnimi naložbami. Ne samo da ponujajo obilico zabave in priložnost druženja s prijatelji in tekmovanja na turnirjih, so tudi priložnost za dobičkonosne izkupičke. Na enak način, kot nekateri vlagajo v delnice, lahko čisto vsak začne vlagati v Pokemon karte, zbirateljske karte Magic: The Gathering ali druge. Razlika je, da je začetni vložek izredno majhen in da ima vsaka karta svojo vrednost, četudi ne v finančnem smislu. Lahko pa imate srečo in v kompletu kart dobite izredno redko karto, morda tudi holografsko. V tem primeru imate pred seboj težko odločitev: prodati takoj ali pa počakati, da karta sčasoma pridobi na vrednosti.

icon-expand Zbirateljske karte vas čakajo v novi trgovini TCG Park. FOTO: Arhiv ponudnika