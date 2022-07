Najboljši grški otoki s plovilom

Poletje je že dolga leta sinonim za počitnice ob morju. Verjetno se čez celo leto pogosto spomnimo na pretekle počitnice in odštevamo dni do naslednjega dopusta, ki ga nameravamo preživeti v bližini morja. A kaj če bi letos za spremembo počitnice preživeli na morju. S tem ne mislimo na poležavanje na plaži in spanje v hotelih ter apartmajih. V mislih namreč imamo idejo, da bi letošnje počitnice izkoristili za najem plovila s katerim bi lahko obiskali najlepše plaže ter prespali na različnih lokacijah. Tako bo vaše poletje še bolj pestro in bogatejše za pravo pomorsko pustolovščino.

Če želite doživeti pravo in pristno sredozemsko pomorsko izkušnjo vam priporočamo, da se odpravite v Grčijo. Posebej za vas smo pripravili pet destinacij za katere menimo, da so vredne vašega časa in denarja. Naši grški otoki dopust so tako sestavljeni iz raznolikih otokov, kot so Lezbos, Mikonos, Kos, Krf in Ios. V kolikor bi radi izvedeli zakaj vam svetujemo prav te grške otoke, potem nadaljujte z branjem.

icon-expand

Na počitnice grški otoki vabijo turiste z naravnimi in kulturnimi lepotami. Če k temu dodamo še ugodne cene pa dobimo odgovor zakaj je Grčija prava top destinacija za preživljanje dopusta. Prvi na seznamu, ki je sestavljen v naključnem vrstnem redu, je otok Lezbos. Ta otok, ki ima več prebivalcev od msta Maribor, je tudi drugi največji otok v Grčiji. Nahaja se v čudovitem Egejskem morju, ki je v zadnjih petih letih postalo medijsko prepoznavno zaradi preštevilnih smrti migrantov. Ker je Lezbos tako zelo velik bi za premikanje po kopnem potrebovali veliko časa. Če najamete plovilo boste lahko zjutraj obiskali glavno mesto otoka Mitilini, proti večeru pa že uživali na eni od bližnjih plaž. Priljubljeni grški otoki počitnice se nahajajo tudi v južnem Egejskem morju. Eden od teh je nedvomno Mikonos. Ta otok je priljubljena destinacija za vse ljudi, ki so željni zabave do zore. Posebno poznani sta plaži Paradise in Super Paradise, ki ponujata odlične klube kar na plaži. Tako boste lahko zažurali kar s svojega najetega plovila.

icon-expand

Kot rečeno se verjetno najlepsi grški otoki nahajajo v Egejskem morju. Tako tudi naš tretji predlog prihaja iz tega območja. To je otok Kos. Ta čudoviti otok bo zadovoljil vse okuse saj ponuja veliko antične dediščine iz grških in rimskih časov, poleg tega pa nudi prekrasne peščene plaže. Svetujemo vam, da se na plaže odpravite z najetim čolnom, saj boste tako lahko v miru uživali na plažah kot so Paradise Beach in Psalidi. Če pa so vam pri srcu top grški otoki, ki se nahajajo v Jonskem morju vam svetujemo, da se odločite za otok Krf. Do tega je le dober dan plovbe iz hrvaških pristanišč. Otok se lahko pohvali z izjemno bogato kulturno dediščino. Poleg tega pa ga krasijo še številna gorovja in čudoviti zalivi. Poleg tega je Krf poznan tudi kot priljubljeno mesto za poletne zabave. Zato Krf predstavlja tisti otok, kjer lahko s plovilom dosežete vse najlepše točke.

icon-expand

Kot omenjeno so grški otoki Egejskem morju zares raznoliki, zato je peti otok na našem seznamu, čudoviti Ios. Ta se nahaja na pol poti med Naxosom in Santorinijem, zato se boste lahko z motornim čolnom hitro preselili tudi do sosednjih otoških atrakcij. Tudi Ios je hribovit in razgiban otok, ki je redko poseljen saj ima le dobrih 2000 prebivalcev. Tukaj boste lahko svoje mesto našli vsi, ki ne marate pretiranega turističnega pompa. Kakor pa verjetno veste je za najem jadrnice v Grčij i potrebno imeti veljavno licenco in izpit. V kolikor tega slučajno nimate pa se lahko vedno odločite za najem jadrnice s skiperjem. Če jadrnice ne potrebujete pa so pravila glede najema motornih čolnov v Grčiji nekoliko bolj sproščena. Vsakdo, tudi osebe brez izpita za upravljanje plovil, lahko brez večjih težav najamejo motorni čoln z do 30 konjskimi močmi.

icon-expand