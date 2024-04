Najboljši je še boljši

Okolju in ljudem prijazno

Novi Škoda Kamiq v svoji notranjosti daje poudarek ergonomiji in okolju prijaznim materialom, ki jih je lažje reciklirati in so pogosto tudi sami narejeni iz ponovno uporabljenih surovin. Rezervoar za tekočino za pranje stekel in obrobe kolotekov so tako denimo izdelani iz reciklirane plastike, v notranjosti pa so rastlinska vlakna iz konoplje in kenafa uporabljena za obloge vrat in strukturo stropne obloge. Za oblazinjenje, talne obloge in predpražnike so pri Škodi izbrali reciklirane tkanine.