Najboljši na Touru jedo AVE

Vrhunski šport zahteva vrhunsko in natančno izbrano prehrano. Prav takšno, kot jo kolesarjem ekipe Team Bahrain Victorious, ki so več kot odlično vrteli pedale na tokratnem Touru, pripravljajo njihovi prehranski strokovnjaki. Jedilniki imajo skupno osnovo, prilagojeno vzdržljivostnim športom. Glede na čas v letu in posameznikove cilje potem individualno prikrojijo prehranski načrt in priporočila. Večino leta tako jedilnik vrhunskega kolesarja temelji na čim boljši preskrbi z energijo, da lahko opravljajo težje treninge in tekmujejo. »Nekateri kolesarji pa v pripravljalno obdobje pridejo malenkost pretežki, zato v prvih tednih treninga rahlo omejijo vnos ogljikovih hidratov, da lahko izgubijo odvečno težo,« pojasni Nicola Moschetti, nutricionist ekipe Team Bahrain Victorious. Skupaj s chefoma Alenom Rožićem in Vladom Hrvatinom skrbijo za polnovredne obroke, ki športnikom zagotovijo potrebe po energiji, hranilih in esencialnih snoveh. Slednje so pri telesnih naporih bistveno povečane ter nujne za normalno delovanje organizma.

Kakovostne beljakovine v mesu, ribah in jajcih

Prehrana je med dirko, na treningu in doma različna, na meniju pa so vedno ogljikovi hidrati, kot so polnozrnate testenine, riž, rženi kruh, kvinoja in kuskus, beljakovine, zdrave maščobe, sadje in zelenjava. »Pred dirko, na kateri bo kolesar porabil med 3000 do 6000 kalorij, je zelo pomembno, da športniki zaužijejo vir ogljikovih hidratov, običajno testenine, riž ali kašo. Tovrstna hrana jim da energijo za čim boljši začetek tekmovanja. Po koncu tekme naj bo njihov obrok bogat z ogljikovimi hidrati in beljakovinami, da telo čim hitreje okreva. Pogosto je na krožniku riž s tuno ali piščančjim mesom,« svetuje Nicola Moschetti.

»Vsak izmed nas je individuum, tudi pri prehrani. Sam imam sicer konstantno telesno težo, vseeno pa pazim, kaj zaužijem. Ker s kolesarjenjem porabim veliko energije, je moj jedilnik količinsko bogat. Izogibam se ocvrti hrani in gaziranim pijačam. Po mojih izkušnjah so najkakovostnejše beljakovine, ki jih zaužijem, z mesom, ribami in jajci. Po težkih naporih in utrujenih mišicah domača hrana in počitek najbolj pomagata do hitre regeneracije. Moje najljubše kosilo pa predstavlja pašta z različnimi omakami,« svoj režim prehranjevanja razkrije 26-letni Matej Mohorič, član ekipe Team Bahrain Victorious in letošnji udeleženec Dirke po Franciji, in doda: »Prisegam tudi na izdelke brez GSO, saj podpiram zdrav in uravnotežen življenjski slog. Držim se pravila, da poskušam jesti hrano, ki bi jo prepoznala tudi moja babica. Prav zato pogosto posežem po AVE piščančjih izdelkih brez GSO, saj se hrani z gensko spremenjenimi organizmi izogibam. K dobrim rezultatom poleg fizične pripravljenosti veliko pripomore prav ustrezna hrana. Skupina Panvita je tudi naš partner, njihovo meso pa se pogosto znajde tudi na naši domači mizi v sezoni piknikov.« Za vrhunske športnike so izdelki brez gensko spremenjenih organizmov namreč izjemno pomembni.

»V Panviti se dobro zavedamo, kako pomembna je zdrava in uravnotežena prehrana v življenju vsakega posameznika. Še posebej pa podpiramo naše vrhunske športnike – tudi tako, da zanje pripravljamo skrbno izbrana kakovostna ter doma pridelana živila. Ponosni smo, da najboljša ekipa na Tour de France 2021, ekipa Team Bahrain Victorious, prisega na naše AVE izdelke,« je strnil Toni Balažič, izvršni direktor Skupine Panvita.