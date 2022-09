Prvi posnetki slovenskega oklepnika v akciji

Gre za enega izmed oklepnikov, ki jih je junija letos Slovenija kot prvo resno donacijo namenila Ukrajini. Takrat je poslala 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil BVP M80A, ki so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. V zameno za donacijo je Slovenija od ZDA prejela precejšen dobropis, ki naj bi ga uporabila za opremo, ki jo potrebuje pri svojem delovanju.

Enega izmed oklepnikov, ki jih je Slovenija namenila Ukrajini, so sicer že posneli na tamkajšnjih bojiščih. Kot smo poročali, so našli zapuščenega oz. poškodovanega. Kot je razvidno iz posnetka, objavljenega na družbenih omrežjih, je oklepnik BVP M80A eden v vrsti treh vojaških vozil ukrajinske 110. mehanizirane brigade. Video so posneli ukrajinski vojaki, in sicer na območju severovzhodno od Hersona in južno od Velike Oleksandrivke.