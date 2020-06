'Najboljši promotor Slovenske vojske je zadovoljen vojak'

V izjavi za medije po prikazu vaje je Pahor tudi izpostavil, da je Slovenija varna država. To dojema kot enega velikih uspehov države po osamosvojitvi. Poudaril je, da Slovenija v svetu nima sovražnikov, ima pa ogromno prijateljev in dobiva še nove. "To je dosežek, ki je zasluga varnostnega sistema, " je dejal in ob vojski izpostavil tudi policijo in druge dejavnike.

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor pa je dodal, da potrebnih velikih investicij v vojsko ni mogoče vedno načrtovati samo na obdobju ene vlade, pač pa na daljše obdobje, v tem primeru s šestletnim ciklusom, vrednim tričetrt milijarde evrov. " To bo Slovenski vojski zagotovilo, da bo še naprej vojaški steber Slovenske varnosti," je povedal.

Ogleda današnje vaje, v okviru katere so območje Babnega polja večkrat preleteli tudi ameriški lovci F16 in slovenski pilatusi, so se poleg vrhovnega poveljnika obrambnih sil in ministra udeležili še nekateri visoki gostje, med njimi ameriška veleposlanica v Sloveniji Lynda C. Blanchard, predsednik odbora DZ za obrambo Samo Bevk in državni sekretar na notranjem ministrstvuFranc Kangler.

Na vaji Preskok 2020, ki poteka na širšem območju Slovenije in ob podpori lokalnega prebivalstva, se pripadnice in pripadniki Slovenske vojske urijo zlasti v taktičnih postopkih. Začela se je 11. maja in bo trajala do 19. junija, na njej pa je oz. še bo sodelovalo do 2500 pripadnic in pripadnikov. Pred kratkim smo se vaje udeležili tudi mi.