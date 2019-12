Najboljši serviserji za popravila in menjave avtomobilskih stekel na tekmovanju v Celju

Carglass® Slovenija tekmovanje Best of Belron

Carglass® Slovenija kot del družbe Belron® ustvarja razliko pri reševanju težav voznikov z resnično zavzetostjo. Carglass® je vodilno svetovno podjetje za popravilo vetrobranskih stekel in zamenjavo vseh vrst avtomobilskih stekel ter ponovnih kalibracij kamer in senzorjev sistemov ADAS. Delujemo v več kot 35 državah po celem svetu, pod svojim okriljem pa združujemo 26.300 visoko usposobljenih serviserjev, ki letno poskrbijo za več kot 13 milijonov voznikov. To pomeni, da v povprečju vsake tri sekunde nekje na svetu pomagamo enemu vozniku. Naši serviserji delajo po najvišjih standardih kakovosti in varnosti ter s tem poskrbijo za najvišje zadovoljstvo strank.

O Best of Belron®

Tekmovanje Best of Belron® je dogodek, ki pooseblja našo skrb do naših serviserjev in njihovega napredka. Omogoča jim, da se pomerijo s kolegi iz vsega sveta in se okitijo z naslovom najboljšega serviserja koncerna Belron®. Nanj se pripravljajo kar 2 leti. Države v koncernu Belron® najprej izvedejo tekmovanje na nacionalni ravni, zmagovalci pa se nato med seboj pomerijo v sklopu dogodka Best of Belron®, ki bo naslednje leto ponovno v Barceloni. Dogodek za nas pomeni tudi prikaz napredka, novih izdelkov in inovacij.

Belron® izvaja servis po najvišjih standardih kakovosti in varnosti, ne glede na državo, poslovalnico ali serviserja, ki je storitev opravil.Prav zato se serviserji med seboj pomerijo v popravilu vetrobranskega stekla, menjavi vetrobranskega, stranskega in zadnjega stekla ter v kalibraciji senzorjev in kamer, ki se nahajajo v vetrobranskih steklih novejših vozil.