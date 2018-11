Najhitrejši so na vrh Kristalne palače pritekli v manj kot dveh minutah

V Ljubljani so tekmovalci namesto motorjev uporabljali najstarejše in najbolj izpopolnjeno prevozno sredstvo – lastne noge. Dokazali so, da nas te lahko pripeljejo 89 metrov visoko. Takšno višinsko razliko so morali premagati udeleženci teka na kristalno palačo. Najboljši za to potrebujejo manj kot dve minuti, zmagovalci pa so vsi, ki pridejo na vrh.