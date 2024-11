Najboljši stroji za asfaltiranje in utrjevanje tal

- Valjarji za asfaltiranje omogočajo natančno utrjevanje asfaltnih površin, kar povečuje stabilnost in življenjsko dobo cestišč.

- Enovaljni valjarji za utrjevanje tal so odlični za doseganje maksimalne gostote tal in stabilnosti podlage.

- Tandemski valjarji za asfalt prinašajo večjo učinkovitost pri večjih površinah, idealno za letališča in industrijska območja.

- Finiserji in podajalci asfalta poskrbijo za optimalno polaganje asfalta z visoko natančnostjo, kar omogoča enakomerne površine, ki prenašajo velike obremenitve.

Več o naši celotni ponudbi si lahko ogledate tukaj.

Zakaj so BOMAG valjarji boljši od konkurence?

BOMAG valjarji so opremljeni z napredno Intelligent Compaction tehnologijo, ki omogoča spremljanje utrjevanja v realnem času, kar zmanjša število potrebnih prehodov in poveča kakovost podlage. Njihova trajnostna zasnova zagotavlja dolgotrajno uporabo in zmanjšuje stroške vzdrževanja. Energetsko učinkovito delovanje dodatno zmanjšuje porabo goriva in emisije, kar je pomembno za večje projekte. BOMAG valjarji so enostavni za upravljanje, ergonomsko zasnovani in izjemno produktivni, kar omogoča hitro in natančno obdelavo površin ob nižjih stroških.