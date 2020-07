Najboljši triki za naravno lepe trepalnice

Prvi in zelo pomemben korak, če želite imeti zdrave in lepe trepalnice. Vsak večer temeljito odstranite ličila, da se koža in trepalnice odpočijejo. Uporabite naravne in kakovostne izdelke in pazite da niso preveč agresivni, kot na primer otroško olje, saj lahko razdraži kožo okrog oči. Raje uporabite mandljevo ali olivno olje, ki zelo blagodejno vplivata na kožo, trepalnice in obrvi. Da bodo trepalnice pripravljene na nov dan, jih pred spanjem namažite s serumom za rast trepalnic Lux-Factor, ki bo spodbudil njihovo rast.

Preden uporabite maskaro, zjutraj na trepalnice nanesite serum za rast trepalnic Lux-Factor, ki bo trepalnice zaščitil in hkrati spodbudil njihovo rast. Nato maskaro začnite nanašati na korenu trepalnic in krtačko s cik-cak gibi po trepalnicah premikajte navzgor. Za najbolj optimalen učinek najprej poudarite trepalnice na sredini, nato na zunanjem in na koncu še na notranjem kotičku oči. Za konec oči priprite in dodatno plast maskare nanesite še na konice.

Naravna olja za nego

Naravna olja so čudežno živilo, tako v kuhinji kot v kozmetiki. Izkoristite njihove pozitivne učinke in za obnovo trepalnic poskrbite na povsem preprost način. Redno uporabljajte mandljevo, kokosovo ali olivno olje in rezultati bodo kmalu vidni. Izbrano olje z vatko ali bombažnim robčkom nanesite na trepalnice in pustite delovati čez noč. Če vas občutek olja moti, trepalnice po 30 minutah temeljito očistite in nanje nanesite serum za rast trepalnic Lux-Factor ter ga pustite delovati čez noč. Ob redni uporabi boste kmalu zapeljevali z lepimi in očarljivimi trepalnicami.

Edini serum za rasttrepalnicin obrvi, ki zagotavlja rezultate

Če prisegate na naravno in klinično preverjeno kozmetiko, vam priporočamo uporabo izdelka Lux-Factor Eyelash, ki ne povzroča nobenih alergijskih reakcij in drugih nezaželenih učinkov. Že po 2 tednih redne uporabe boste lahko opazili občutno spremembo, saj bodo vaše trepalnice daljše, močnejše in temnejše. Po 3 mesecih rednega nanosa pa boste lahko prenehali z uporabo maskare, saj boste zagotovo zadovoljni z dolžino vaših naravnih trepalnic. Maskaro boste lahko uporabljali samo še za dodatni dramatični učinek na očeh. Prav tako bodo vaše trepalnice bolj zdravega videza, saj bodo ustrezne negovane in oskrbljene z vsemi potrebnimi vitamini in minerali. Serum pa lahko seveda brez skrbi uporabljate tudi na obrveh, saj lahko z njim pridobite popolno obliko, o kateri že dolgo sanjate.