Najboljši TV program z MTEL Germany!

Zato je ravno igrani program tisto, kar pogosto pogrešamo, ko se preselimo, zdaj pa MTEL Germany prinaša rešitev - najboljši TV program iz regije na voljo hitro in enostavno, ne glede kje ste!

Mobilno omrežje MTEL Germany omogoča brezplačne klice znotraj MTEL območja, klice brez gostovanja v regiji in državah EU, za vse tiste, ki pa potujete v Turčijo, Albanijo, Egipt, Izrael, Indijo pa ponuja možnost uporabe Friendly območja mtel omrežja, kar pomeni, da imate v omenjenih državah v svojem paketu na razpolago dovolj interneta, vsi dohodni klici pa so brezplačni.

Glede televizije lahko uporabniki z izbiro enega izmed Premium TV paketov uživajo v vsebinah 300+ EX YU in tujih TV kanalov, z vrhunsko HD kakovostjo zvoka in slike, ki zagotavljajo razburljivo TV izkušnjo za vso družino. Za uporabo MTEL TV potrebujete internetno povezavo, pametno TV napravo in MTEL TV App, brezplačno aplikacijo za vsako napravo, na kateri želite gledati televizijo.

Ponudba vključuje tri vrste premium TV paketov M, L in XL, pogodbena obveznost pa se nanaša na obdobje dveh let. Premium paketi vsebujejo EX YU, nemške in druge tuje kanale različnih žanrov, 30+ radijskih postaj ter možnost previjanja TV vsebin do 7 dni nazaj na večini TV kanalov. Televizijsko storitev lahko uporabljate prek mobilne aplikacije, Smart TV naprave, Amazon firestick, Chromecast, Apple TV kot tudi prek tablice.