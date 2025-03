Brezplačna 4-dnevna delavnica Coaching Diploma – naredite preboj s coachingom

- kako postavljati vprašanja, ki odpirajo vrata rešitvam, - kdaj uporabiti coaching in kdaj raje mentorstvo ali svetovanje, - kako lahko coaching izboljša vaš posel, odnose, starševstvo in kariero.

Pridružite se brezplačni spletni delavnici Osnove in priložnosti coachinga in se naučite:

Morda se zdi preveč preprosto. In tudi je. Ko boste obvladali novo vprašanje (oz. vprašanja), boste hitro razumeli, kako ljudje gradijo svoje zgodbe o uspehu in osebno svobodo.

Vodenje: Najboljši vodje ne dajejo odgovorov – postavljajo prava vprašanja. Prodaja: Uspešni prodajalci razumejo kupca s pomočjo coaching pristopa. Starševstvo: Z dobrimi vprašanji do boljšega odnosa z otroki in učinkovitejše vzgoje odgovornih in samostojnih otrok. Šport: Najboljši trenerji uporabljajo coaching za vrhunske rezultate. Odnosi: Coaching pomaga graditi razumevanje in harmonijo v partnerstvu.

Boljše odločitve – Naučite se postavljati prava vprašanja, ki vodijo do jasnih, dobrih rešitev. Večja uspešnost – Kot coachi, podjetniki, vodje, prodajalci, trenerji boste s pravimi vprašanji dosegali vrhunske rezultate. Močnejši odnosi – Uporabite veščino coachinga in bodite boljši starš, partner, vodja ali učitelj.

Program delavnice

4 intenzivni dnevi + 1 poseben dodaten dan za poglobitev znanja in prakso

Dan 1: Priložnost coachinga, mentoriranja, svetovanja

Dan 2: Struktura coaching srečanja

Dan 3: Izbira coaching niše in preboj na trg

Dan 4: Praktična uporaba coachinga v vsakdanjem življenju

Dodatni dan: Doseganje ciljev in rezultatov s coachingom

O predavatelju

Dr. Aleksander Šinigoj je priznan strokovnjak za coaching, NLP in hipnozo, avtor več knjižnih uspešnic in mednarodni predavatelj, ki je predaval že v 23 državah. Njegova strast je pomagati ljudem do preboja v osebnem in poslovnem življenju.

