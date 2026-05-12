Kaj je najboljši za volanom dobil za nagrado?

Vrhunski avtomobilizem ni le stvar hitrosti, temveč tudi znanja, zbranosti in odgovornosti za volanom. To je tudi bistvo akcije Najboljši za volanom 2026, ki jo že deseto leto organizira AMZS. Na Vranskem se je tako v teoriji kot v praksi pomerilo deset polfinalistk in deset polfinalistov, najboljša za volanom pa sta Beti Kočet in Tadej Čuš, ki sta postala AMZS ambasadorja varne vožnje. In kaj sta dobila za nagrado? Mamljiva je bila.