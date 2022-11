Najcenejše 'first minute' ponudbe počitnic v Hurgadi na enem mestu!

Če za večino destinacij na svetu velja, da jih je najugodneje organizirati v lastni režiji, pa so počitnice v Egiptu velika izjema – turistični aranžmaji, ki jih ponujajo agencije, so običajno najcenejša možnost, še več pa lahko prihranite, če oddih načrtujete pravočasno. Pravi trenutek za rezervacijo poletnega dopusta 2023 je zato točno tukaj in sedaj – pri Počitnice.si si 'first minute' počitnice v Hurgadi namreč lahko zagotovite po izjemno ugodnih cenah – tudi do 20 % ceneje !

Egipt je že dolgo ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij slovenskih turistov in popotnikov, saj gre za eno redkih letovišč, ki zadovolji praktično vse želje ter okuse. Tudi v letu 2023 kot kaže ne bo nič drugače, zato rezervirajte svoje poletne počitnice v Hurgadi še danes in ujemite izjemne 'first minute' popuste , ki jih najdete na Počitnice.si , neodvisni spletni turistični agenciji za rezervacije počitnic in potovanj, kjer imajo na enem mestu zbrane ponudbe vseh organizatorjev potovanj v širši regiji, ob tem pa vam nudijo tudi možnost svetovanja, kar pomeni, da vas opremijo z vsemi informacijami, ki jih potrebujete za izbiro popolnih počitnic.

V Hurgado lahko iz Ljubljane poletite vsako nedeljo za 7 ali 14 dni, od 21. junija dalje, pa bodo poleti organizirani ob sredah za 10 dni (sreda – nedelja) ter ob nedeljah za 11 dni (nedelja – sreda). Proti Hurgadi lahko vsako sredo in soboto poletite tudi iz Graza , z Dunaja pa so poleti v to priljubljeno letovišče ob Rdečem morju organizirani vsak dan.

Izkoristite posebne 'first minute' popuste in si pričarajte popolno egiptovsko pravljico! Preglejte ponudbe poletnih počitnic v Hurgadi s pomočjo priročnega iskalnika ali pošljite e-mail na info@pocitnice.si z željenim terminom in letališčem odhoda, številom oseb in pričakovano kvaliteto hotela. V le nekaj urah boste prejeli najboljše in najugodnejše paketne ponudbe za nepozaben oddih v Hurgadi . Za morebitna dodatna vprašanja ali ponudbe so vam svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številnik 01 280 30 00 , od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

Počitnice v Hurgadi so idealna izbira za vse generacije: tako za pare in mlade družine, ki si želijo akcije skozi ves dan, kot tudi za posameznike in seniorje, ki hlepijo po počitku ter popolni sprostitvi ob poležavanju na plaži ali ob bazenu z osvežilno pijačo v roki. Ta je seveda del izjemne all inclusive ponudbe . ki poleg neomejene hrane in pijače obsega tudi bogat dnevni ter večerni animacijski program, najmlajši pa se lahko vsak dan zabavajo v otroških klubih. Številni hoteli so opremljeni z vodnimi parki, nekatere pa obdaja celo lasten koralni greben.

Kako izbrati pravi hotel za svoj okus?

Tisti, ki si želite mirnih in sproščenih počitnic, boste svoj raj na Zemlji zagotovo našli v hotelu Siva Grand Beach 5*, ki se nahaja tik ob središču mesta Hurgada in se lahko pohvali s prekrasno, počasi padajočo zasebno plažo. Za družine z majhnimi otroki je v Hurgadi kot nalašč hotel The Grand Resort 5*, ki je zgrajen v mavrskem stilu in se lahko pohvali z velikimi, prostornimi sobami ter številnimi bazeni, primernimi za različne starosti. Do morja ga loči cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa je še kopica sprehajalnih poti ter trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju.

Nekoliko večji otroci bodo vsekakor navdušeni nad počitnicami v hotelu Titanic Beach Spa & Aquapark 5*, ki poleg večjega bazenskega kompleksa ter klasičnega otroškega bazena ponuja tudi atraktiven vodni park s tobogani za različne starostne skupine, gusarsko ladjo divjo reko in bazen z valovi. Norčije na toboganih krasno dopolnjuje dolga peščena plaža s pomolom, preko katerega se dostopa do morja in do koralnega grebena, ki se nahaja približno 300 metrov od plaže.