Najdaljša jeklena viseča brv pri nas dokončana sameva

Potem ko so nad Sočo pri Solkanu uspešno "spletli" kar 120 metrov dolgo jekleno visečo brv za kolesarje in pešce, so se težave pojavile pri gradnji dostopne poti, ki bi jo povezala z obstoječo kolesarsko stezo. Izkazalo se je, da je teren zelo nestabilen, zato so morali pot zarisati na novo, vse skupaj pa bo projekt precej podražilo ter zamaknilo njegov zaključek. Pred koncem avgusta zagotovo še ne bomo mogli uživati v razgledu z brvi.

120 metrov dolga in tri metre široka brv čez reko Sočo pri Solkanu, ki bo povezala kolesarske poti od Posočja do Krasa, je že več kot dva meseca končana, a še vedno zaprta. Projekt je naletel na nepričakovane težave. Zaradi nestabilne brežine na desnem bregu namreč ne morejo zgraditi priključka na kolesarsko pot, poročajo Primorske novice. Občina je zato že naročila geološke raziskave, spremenili so tudi potek dostopne poti, vse skupaj pa bo projekt precej podražilo ter zamaknilo njegov zaključek, je za našo spletno stran potrdil vodja Službe za investicije Simon Mlekuž. Dela, ki naj bi se končala junija, sploh še niso stekla, izvajalec pa bo zagotovo zaprosil za podaljšanje roka za njihovo dokončanje. Kdaj bodo kolesarske steze ne desnem in levem bregu Soče končno povezane, je nehvaležno ocenjevati, gotovo pa se to ne bo zgodilo pred koncem avgusta, še pravi Mlekuž. Nestabilen teren in varnost na prvem mestu Ob začetku gradnje okoli 300 metrov dolge navezave na obstoječo kolesarsko stezo do Prilesja oziroma Plav je prišlo do plazenja, zato so naročili dodatne geološke raziskave, je pojasnil sogovornik. Izkazalo se je, da je brežina zelo nestabilna, pot so morali – kot že omenjeno – na novo projektirati. Za koliko bodo zapleti podražili projekt, ni znano, tako tudi ni znano, ali bo treba za dodatna dela v nov javni razpis. Ob vseh nevšečnostih, ki odmikajo odprtje težko pričakovane povezave, pa Mlekuž poudarja: "Varnost je na prvem mestu." Brv bo kolesarsko stezo od Plav do Solkana, ki s svojo senčno lego nad smaragdno lepotico predvsem poleti privablja tudi številne sprehajalce, prek Italije povezala v kolesarsko omrežje Nove Gorice. Pridobitve se ne bodo razveselili le domačini, zagotovo bo pritegnila tudi številne turiste. Nenazadnje bo razgled na Sočo s 73 metrov višine več kot poplačal trud ob pritiskanju na pedala.