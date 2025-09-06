Najdaljša miza na najlepšem grajskem vrtu

Ob 17. uri so se skozi težka železna vrata na dvorišče gradu Khislstein sprehodili prvi gosti v elegantnih večernih toaletah. Na vrtu, skritem za mogočnimi zidovi, jih je v toplini romantičnega ambienta pričakala miza z več kot sto pogrinjki. Ljubitelji kulinarike, željni razvajanja brbončic in druženja, so se zbrali na edinstvenem dogodku Kranjska dolga miza, kjer so lokalni chefi, skupaj z gostujočim hrvaškim chefom Davidom Skokom, njihov večer spremenili v gurmansko pravljico.

Kranjsko dolgo mizo so na gradu Khislstein pripravili že četrtič. Gre za gurmansko večerjo z izbrano vinsko spremljavo za več kot sto gostov, ki se osredotoča na trajnostno kranjsko gastronomijo s poudarkom na lokalni pridelavi, kratkih dobavnih verigah, samooskrbi in zeleni kulinariki.

Kranjska dolga miza postavlja v ospredje trajnostno kulinariko, lokalne sestavine, kratke dobavne verige in samooskrbo. icon-picture-layer-2 1 / 12

"Po enem letu suše, ker nam jo je lani zagodlo slabo vreme in smo morali dogodek odpovedati, imamo danes prekrasen dan. Čudovit ambient in prijetno vzdušje ... Prav vesel pa sem, da danes poleg domačih chefov tukaj kuha še priznani hrvaški kuhar David Skoko. Poleg tega, da je Kranj športno, kulturno in turistično mesto, ta dogodek dokazuje, da smo tudi mesto kulinarike," je za 24ur.com povedal kranjski župan Matjaž Rakovec. Medtem ko so se gosti zbirali in ob prijetni glasbi sproščeno klepetali, so ob strani pod spretnimi prsti chefov nastajale jedi, ki so obetale večer, poln razkošnih okusov.

Za zeleni kulinarični dogodek so kranjski chefi tudi letos, podobno kot pretekla leta, izbrali gorenjske sestavine, večinoma pridelane na kmetijah v Kranju in njegovi okolici. icon-picture-layer-2 1 / 12

'Tukaj ni slabe volje'

"Zanimalo nas je, kako je, saj ljudje vsako leto zelo hvalijo ta dogodek. Gledali smo posnetke in rekli: gremo pogledat, če je res tako dobro! In vidim, da nam ne bo žal, saj je že tole izjemno okusno, kaj šele bo!" je bila nad pozdravom iz kuhinje, za katerega je poskrbela protokolarna ekipa JGZ Brdo, navdušena Marinka Malovrh. Jedilnika si predhodno ni pogledala, pustila se bo presenetiti, je še povedala. S čim jim bodo postregli kuharski mojstri, pa je zanimalo Bredo Oman. "Z možem sva velika ljubitelja kulinarike in vinoljuba v svetovnem merilu, bi lahko rekla, saj zelo veliko potujeva. Prav zdaj sva bila na dopustu in sva slučajno izvedela za ta dogodek ter se takoj prijavila. Zaenkrat mi je zelo všeč, pa niti še ne vemo vsega, kar nas čaka od kulinarike in vin. Seveda pa sodi zraven tudi druženje ... tukaj ni slabe volje!" Z možem sta se iz Bitenj sicer pripeljala z avtomobilom, a sta, kot pravi, za svoj prispevek k zelenemu poskrbela prej. "Šla sva s kolesi na Jošta!"

Breda in Marinka z družbo. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Po nagovoru organizatorjev in župana so se gostje posedli za mizo in kulinarično razvajanje se je lahko začelo. Tako pri pripravi dogodka kot pri strežbi sta sodelovali ekipi Gostilne Rekar in Gostilne Lakner. Natakarji so se kot vojaki postavili v vrsto – s po tremi krožniki v rokah – in počakali na "komando", nato pa eden za drugim s hitrim korakom odhiteli do gostov.

17-člansko ekipo strežbe je vodil Nejc Rekar. Kot nam je povedal, so se na dogodek pripravljali nekaj dni. "Pripravili smo protokol sprejema gostov, začetka same strežbe, vodenja ekipe, usklajevanja kuhinje in strežbe ... Ker gre za večkratni dogodek, že imamo določene utečene protokole, da vse poteka tako, kot mora. Skozi leta smo malo analizirali naše skrite napake, se pogovorili in jih izpopolnili. Mislim, da smo lahko vsako leto še kakšno stopničko boljši, bolj utečena ekipa, tim, združen iz sedmih lokacij – za isti namen."

Skladno vinsko spremljavo k izbranim jedem je pripravila ekipa Hiše dobrih vin Koželj, na voljo so bili še zeliščni sirupi oziroma sokovi s Kmetije Štirn, medtem ko so gostom postregli kruh drožmi, spečen v butični pekarni Androžarna (Predoslje).

Priznani hrvaški chef z gosti posnel selfie

Organizator – Zavod za turizem in kulturo Kranj – je Kranjski dolgi mizi letos dodal še mednarodno sodelovanje. Za hladno predjed je namreč poskrbel gostujoči chef David Skoko iz restavracije Batelina, ki je v Banjolah pri Pulju svoja vrata odprla pred skoraj četrt stoletja. V tej družinski restavraciji cenijo sezonske sestavine, povezanost z lokalnimi pridelovalci in ribiči ter trajnostno kulinariko. Kranj je s Puljem prijateljsko povezan vse od leta 1960. Gostovanje hrvaškega chefa je tako na svojevrsten način obeležilo dolgoletno, že 65 let trajajočo povezavo med Puljem in Kranjem. Chef Skoko je tudi prvi hrvaški kuhar s svojo oddajo na programu 24Kitchen. Na vprašanje, kaj je pripravil za goste, nam je povedal, da gre za eno njegovih klasičnih jedi. "Tris, sestavljen iz marinade iz trilja s kremo iz grenke pomaranče, sardelice na šavor – to je tradicionalen način priprave, posebej značilen za obmorska mesta, samo da smo ga mi pripravili s figovim kisom – nato pa še crostini z ugorjevo pašteto in cvetovi morskega koprca. Za vegane pa smo pripravili mandljevo kremo, lubenični tataki in kuku melono – to je vrsta kumar, podobna majhnim lubenicam."

Vse sestavine, ki so jih uporabili pri pripravi jedi, so lokalne in njemu osebno zelo blizu. "Sem ribičev sin. Moja družina že generacije živi na istem mestu, na istem mestu kot so bili v preteklosti, so še danes privezani naši čolni. Ne kuham zato, ker imam rad kuhanje, kuham zato, ker sem zaljubljen v ribe iz našega morja. Prišel sem zato, da predstavim Pulj in puljski akvatorij, zato smo tudi prinesli živila iz našega okolja, ob katerih sem sam odraščal in jih tudi največ uporabljamo v naši ponudbi." Chefi so jedilnik oblikovali tako, da se je z vsako jedjo stopnjeval. Skoko je pripravil hladno predjed. "Koprc smo izbrali, ker je svež, lahkoten in najmanj aromatičen, pa tudi ribe in ostale sestavine so zelo lahke." Kot nam je še zaupal, se je skozi Kranj nekajkrat že peljal z motorjem, še nikoli do zdaj pa ni tam kuhal. "Kolege chefe poznam iz drugih kulinaričnih dogodkov in v čast mi je sodelovati z njimi, saj so vsi "kuharske mrcine". Vesel sem, da so me povabili in tukaj se počutim zelo dobro, sprejeli so me za svojega." Nad kranjsko dolgo mizo je bil navdušen. "Ambient je tako lep, prav zdaj sem naredil selfie z gosti in lahko vam rečem, da vam zavidam to, kar je uspelo organizatorjem. Nisem prepričan, da bi lahko v našem kraju pripravili kaj takega."

Selfie hrvaškega chefa Davida Skoka z gosti. FOTO: Instagram icon-expand

Toplo predjed, skutne štruklje s pisano zelenjavno omako, je pripravil Aleš Kristan, ki na Javorniku nad Kranjem skupaj z družino vodi domačijo Pr' Končovc. Sledila je glavna jed, ki si jo je zamislil Uroš Gorjanc iz Gostilne Krištof. Gostom je postregel slovenskega jelena z lokalno prilogo, figov čatni in sveže fige v jelenovi mesni omaki. Na koncu so se gosti posladkali z unikatno kreacijo chefa Tomaža Polenca iz Restavracije in kavarne Brioni – kranjskim "krompirčkom".

Klasična in veganska različica jedilnika

Gostje Kranjske dolge mize so lahko izbirali med klasično in vegansko različico jedilnika. Prav slednjega sta izbrala Nina Osenar Kontrec in njen mož Dejan. "Povabil naju je župan Matjaž Rakovec in z veseljem sva se odzvala. Ampak najino prvo vprašanje je bilo, ali bo kaj veganskega, saj sva oba vegana. Obljubil je, da bodo poskrbeli za to," nam je Nina povedala s širokim nasmehom. Kot veliko poznavalko veganske kuhinje jo je zelo zanimalo, kaj bo na jedilniku, saj zna biti okusna priprava te hrane, ki je sicer že precej razširjena, včasih izziv tudi za vrhunske kuharje. "Vedno se je lepo podružiti, sploh v tako lepem okolju. Oba z možem sva danes tukaj prvič, Matjaž nama je malo razkazal grad in ugotovila sva, da ima krasno prizorišče za koncerte, tako da sva rekla, da morava kmalu priti tudi na kakšen koncert."

Nina Osenar Kontrec je za večerjo izbrala veganski meni. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Lani jim jo je zagodlo slabo vreme, letos so imeli plan B

Kranjska dolga miza ljudi združuje, dogodek je odmeven in promocijsko zanimiv, je povedal Klemen Malovrh, direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj. "Ne gre samo za druženje ob dobri hrani in pijači, v ozadju je še veliko več. Leta 2020 smo zaznali, da se v Kranju ne ukvarjamo dovolj z razvojem gastronomskega turizma in začeli smo razmišljati, kako bi to lahko pospešili. Na sestanek smo povabili naše najboljše gostince in nekateri se takrat – ne boste verjeli – med seboj niti niso poznali. Padla je ideja, da naredimo dolgo mizo. Takrat so se šele začele spletati vezi, poznanstva in na podlagi tega smo začeli delati zanimive projekte." Takšni povezovalni dogodki so po njegovih besedah pomembni tudi za promocijo Kranja ter kranjske kulinarike v Sloveniji in tujini. "Ogromno ljudi pogleda naše posnetke in fotografije in verjamem, da tudi to vpliva na odločitev, da se nekdo ustavi v Kranju, ki je kulinarično zelo močen. Bili smo prvi, ki smo začeli organizirati dolgo mizo, zdaj nismo več edini. Iz Maribora so prišli, kupili karto, si ogledali našo mizo in potem naredili nekaj podobnega. Velenje prav tako dela odlično dolgo mizo, tudi iz Visit Dolenjska so prišli k meni po nasvete, informacije, kako bi v svoji regiji lahko organizirali neko podobno zgodbo. To pomeni, da delamo dobro in da smo se prav odločili," je ponosen.

Umetnik Mitja Bokun, ki živi v Kranju, je med Kranjsko dolgo mizo na platno narisal kulinarični vrvež na vrtu gradu Khiselstein. icon-picture-layer-2 1 / 2

Vsako leto je interes javnosti za dogodek velik, Kranjska dolga miza je razprodana. "Polovica kart se proda prek prodajnih mrež končnim kupcem, polovico pa pokroviteljem. Ti za vstopnico plačajo nekaj več, tako da lahko rečemo, da je dogodek finančno vzdržen. Končni kupci pa so zelo pomembni, saj z nakupom vstopnice in svojim prihodom podprejo ta dogodek in navsezadnje tudi razvoj kulinarike v Kranju." Lani je Kranjsko dolgo mizo odplaknilo slabo vreme, zato so organizatorji letos poskrbeli za plan B, ki pa ga k sreči ni bilo treba aktivirati. "Lani nam je odpoved dogodka povzročila kar nekaj slabe volje in sivih las, zato smo se odločili, da dogodka nikoli več ne odpovemo. Gostinci vanj vložijo svoj čas, nekateri celo zaprejo gostilne in če zadnji dan odpoveš, jim narediš veliko poslovno škodo. Zato smo se letos odločili za alternativno lokacijo v avli Mestne občine Kranj. Ta zgodba bi bila sicer tudi zanimiva, a če sem iskren, raje vidim, da smo jeseni še zunaj, da ujamemo še kakšen lep sončen dan in se podružimo v naravi," nam je še povedal Malovrh.

Kranjski chefi in gostujoči hrvaški chef, ki so pripravili jedi za letošnjo Kranjsko dolgo mizo. icon-picture-layer-2 1 / 2

Izmerili ogljični odtis

Mestna občina Kranj in Zavod za turizem in kulturo Kranj sta z izračunom in ukrepi za zmanjšanje ogljičnega odtisa dogodka Kranjska dolga miza zaorala ledino na področju organizacije podnebju prijaznejših dogodkov v Sloveniji. Podatke, ki jih pridobijo, uporabijo pri organizaciji in izvedbi drugih dogodkov. Izračun ogljičnega odtisa leta 2021 in 2022 je pokazal pomembnost trajnostnih ukrepov – leta 2022 so, v primerjavi z letom prej, za 50 odstotkov zmanjšali ogljični odtis omenjenega dogodka. "Ponosni smo, da Kranjska dolga miza spada med najboljše trajnostne prakse v našem mestu, saj so v ospredju lokalne sestavine in kratke dobavne verige, skrb za zmanjševanje zavržene hrane in fokus na to, da pazimo na čim manj smeti. Tudi letos smo, podobno kot v preteklosti, izmerili ogljični odtis kulinaričnega dogodka, tokrat pa smo izračunu ogljičnega odtisa mobilnosti in porabe energentov na dogodku dodali še oceno ogljičnega odtisa hrane," so sporočili organizatorji.

Kot je poudaril direktor Zavoda za turizem in kulturo Kranj Klemen Malovrh, so takšni povezovalni dogodki pomembni tudi za promocijo Kranja ter kranjske kulinarike v Sloveniji in tujini. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kranjska dolga miza pa ni edini kulinarični dogodek v Kranju. Maja so pripravili že tretje Okuse kranjskih miz, na katerih je sodelovalo 17 gostiln iz Kranja in sosednjih občin, vsako leto pa kranjski chefi osnovnošolcem predstavijo raznolikost mednarodne kuhinje, saj skupaj pripravljajo jedi iz mest, ki so s Kranjem pobratena ali prijateljsko povezana. "Ne samo da otroci na tak način spoznavajo kuhinjo drugih narodov, ampak jih kuharji tudi navdušujejo nad tem poklicem, ki počasi kar malo izumira. Mogoče so ravno taki dogodki dokaz, da je ta poklic še kako živ in cenjen. In predvsem, da to ni tekmovalnost, ampak gre za sodelovanje. Na to smo zelo ponosni," je sklenil župan Rakovec.