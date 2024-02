Najdaljša zdravniška stavka v zgodovini Slovenije: odpovedali 7000 terminov

Tudi četrti teden so se zdravniki po slovenskih bolnišnicah in zdravstvenih domovih zbrali na stavkovnih zborih. Ministrstvo za zdravje je poslalo vsem javnim zavodom obvestilo, da je stavka zakonita in da more bit plačana.

V prvih treh tednih stavke so prestavili oziroma odpovedali skoraj 7000 zdravstvenih storitev. Po večini je odpadlo več operacij kot ambulantnih pregledov, v naši največji denimo skupno 1688 vseh storitev, kar je približno dva do tri odstotke vseh, v mariborskem kliničnem centru pa so odpovedali oz. prestavili med 10-15 odstotkov storitev, v Celju le dobre štiri odstotke ambulantnih pregledov, a kar četrtino operacij.

A razmere se bodo še zaostrile, ko bodo začeli veljati umiki soglasij za nadurno delo in bodo zdravniki delali le 40 ur tedensko, kot drugi javni uslužbenci, oziroma 48 ur kot jim nalaga Zakon o zdravniški službi.

V šempetrski bolnišnici je preklic soglasij podpisala polovica vseh zdravnikov, podobno v Celju, med večjimi bolnišnicami je bilo najmanj preklicev prav v UKC Ljubljana, le 13 odstotkov. A Fides svari, da podpise dajejo predvsem zdravniki na najbolj obremenjenih in kadrovsko podhranjenih deloviščih. V Mariboru in Novem mestu so denimo že napovedali, da bodo zdravnikom, ki ne bodo več delali nadur umaknili soglasja za delo drugje. S tem pa se zdravstvo lahko ujame v dvojno zanko, saj mnogi zdravniki pogodbeno delajo v drugih bolnišnicah in zdravstvenih domovih.

"Če bodo soglasja kolegom, ki prihajajo v naše specialistične ambulante, umaknili na sekundarnem nivoju, bomo morali zapret specialistične ambulante. Potem bi odpadla dejavnost ortopedije, kirurgije, pulmologije, ker ne bi imeli izvajalcev," je povedala direktorica ZD Postojna Irena Vatovec.

Ministrica, ki se je v ponedeljek skupaj s premierjem sestala z vodstvi nekaterih zdravstvenih zavodov, je sicer dejala, da so ta teden s Fidesom umirili žogice in se pogovarjajo. "Podali smo predloge, ki jih proučujemo zaenkrat, kaj več pa res ne bi."

Tudi predsednik sindikata Fides Damjan Polh nam je danes sporočil, da nič ne kaže, da je dogovor blizu in da bo - citiram - preklic soglasij, če se zgodi, razgalil vso bedo javnega zdravstva, ki temelji na preštevilnem nadurnem delu v javnih zavodih, kjer je pomanjkanje zdravnikov največje.