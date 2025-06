Najdaljši dan v letu bo trajal skoraj 16 ur

Ob poletnem solsticiju Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani danes od 21. ure vabi vse radovedne obiskovalce in astronomske navdušence na dan odprtih vrat v astronomskem observatoriju na Golovcu. Za obisk predavanja, ogled teleskopa Zarja in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice prek spletne strani observatorija. Ogled neba s teleskopi je mogoč samo v primeru jasnega neba.

Meteorološko poletje pa se je že začelo s prvim junijem in bo trajalo vse do konca avgusta.

V prihodnjih dneh lahko tako pričakujemo stabilno vreme. Današnje temperature bodo od 26 do 29 stopinj Celzija, na primorskem nekje do 31, je pojasnil meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Blaž Šter. Od nedelje se bo še otoplilo, pričakujejo tudi prvi vročinski val, ko bodo temperature dlje časa nad 30 stopinj.