Najdaljši lipov drevored: za odstranitev označenih 35 dreves, podrli bodo vsa

Občina Hoče - Slivnica se sooča z več kritikami glede porabe sredstev dobljenega razpisa za sofinanciranje vlaganj v turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti. Z njimi naj bi namreč še pred koncem leta začeli že nekaj časa načrtovano obnovo najdaljšega lipovega drevoreda v Sloveniji. Vendar pa kritike ni zmotila obnova drevoreda v Pivoli, temveč odločitev, da bodo znotraj prenove podrli vsa drevesa in na njihova mesta zasadili nova. Arboristka, ki je za občino pripravila strokovno gradivo, je namreč v njem za odstranitev označila le 35 dreves in ne vseh 222.

Hoški župan Marko Soršak je pojasnil, da bodo iz sklada za okrevanje in odpornost prejeli okoli 350.000 evrov oz. približno polovico vrednosti načrtovanega projekta. Razpis za izbiro izvajalca načrtujejo v septembru, z deli pa naj bi nato začeli mesec dni pozneje in jih večinoma zaključili do naslednje jeseni. V sklopu naložbe bodo uredili tematsko in pohodno pot ob prenovljenem drevoredu, ki bo povezovala Spodnje Hoče, Botanični vrt in grad Hompoš, ob njej pa bodo nastala tri počivališča. Na občini dela načrtujejo v dveh fazah, tako da bodo najprej podrli severno linijo dreves in vzpostavili novo pot, nato bo prišla na vrsto še južna stran.

icon-expand Drevored v Pivoli FOTO: Bobo

Arboristka zanika, da bi predlagala odstranitev celotnega drevoreda Skoraj kilometer dolg lipov drevored, najdaljši v Sloveniji, poteka ob cesti iz Spodnjih Hoč proti gradu Hompoš, kjer ima svoje prostore tudi Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Točnega podatka o letu zasaditve ni, gotovo pa je bil zasajen že na prehodu iz 18. v 19. stoletje, saj je to razvidno v Franciscejskem katastru iz leta 1824. Nekoč je tu stalo 259 dreves, trenutno jih je še 222, ohranjenih pa je tudi 29 panjev. Kot vselej ob tovrstnih investicijskih načrtih pa so se tudi v tem primeru pojavila vprašanja o potrebnosti podrtja celotnega drevoreda. "Zaradi intenzivne obdelave kmetijskih površin in vožnje težke mehanizacije v območju korenin, pa tudi zaradi močnega osončenja južne vrste ter soljenja ceste so številna drevesa v slabem stanju ali pa so okužena s polparazitom belo omelo," je pojasnil župan. Kot je dodal, je bila glede na razgovore s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) in Zavoda za varstvo narave (ZVNRS) po ugotovljenem stanju dreves v drevoredu s strani stroke in pripravljavcev projekta predlagana odstranitev drevoreda v celoti in nadomestna saditev na novih pozicijah z odmikom meter in pol do dva metra od obstoječe ceste.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right