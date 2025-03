Najdba na Vipavskem bi lahko odstranila tančice s 1600 let stare skrivnosti

Narodni muzej obravnava dva sklopa najdb z območja. Pri prvih gre za tiste, ki jih je med letoma 2016 in 2020 odkril domačin Primož Fučka in jih predal Goriškemu muzeju, druge pa so najdbe, ki so jih med terenskim delom odkrili arheologi z njihovega arheološkega oddelka.

Kot so za STA potrdili v Narodnem muzeju, pri Budanjah odkriti predmeti kažejo na vojaški spopad v pozni rimski dobi. Gre za obdobje med 3. in 5. stoletjem našega štetja, ko se je zgodila tudi bitka pri Mrzli reki – po mnenju nekaterih raziskovalcev bi to lahko bila današnja reka Vipava. Prav iz omenjenega obdobja so na območju izkopali tudi številne rimske novce.

"Največ je železnih konic izstrelkov, ki so jih rimske vojske uporabljale v pozni rimski dobi. Med njimi so konice, ki so zvite ali kažejo druge poškodbe, kakršne nastanejo, ko konica zadene tarčo. Ta podatek in razpršenost najdb po razmeroma širokem območju, okoli en kvadraten kilometer, govorita za to, da so se pri Budanjah ohranili materialni sledovi poznorimskega vojaškega spopada," je pojasnila kustosinja za antično arheologijo rimskega obdobja Janka Istenič iz Narodnega muzeja.

Domnevajo sicer, da so odkrili le del območja spopada, je dodala. Iz pisnih virov se da namreč razbrati, da je bitka potekala med Ajdovščino in vzhodneje ležečimi območji, ki se dvigajo proti prelazu na Hrušici. Budanje ležijo med Ajdovščino in Vipavo, v bližini je tudi znani dvorec Zemono.

Da bi lahko potrdili ali ovrgli povezavo najdenih predmetov z bitko, v kateri je rimski cesar Teodozij porazil nasprotnike pod vodstvom Evgenija, bodo potrebne nadaljnje raziskave na terenu. "Tem bo sledila poglobljena analiza vseh najdb in z njimi povezanih podatkov. Na območju že potekajo testni izkopi, s pomočjo katerih so doslej raziskali del rimske stavbe, grobišče in raztros novcev," je pojasnila vodja raziskave Vesna Tratnik.