Najdražja smuka bo v Kranjski Gori, kilometer proge najcenejši v Dolomitih

Še dober mesec nas loči do začetka nove smučarske sezone, in zdaj je že jasno, smučanje bo letos še dražje. Ne le v tujini, cene smučarskih vozovnic so letos poskočile tudi v Sloveniji. Na enem od naših smučišč se je cena dnevne vozovnice za odraslo osebo letos denimo približala že petdesetim evrom. Za večino domačih in tujih smučišč je vozovnice za nekaj evrov manj sicer možno kupiti tudi v predprodaji. Kje pa bodo smučarji za svoj denar letos dobili največ?

OGLAS

Pred dvema letoma 40, lani 45, zdaj pa že 47 evrov ... toliko bo letos treba odšteti za dnevno smučarsko vozovnico za odraslo osebo v Kranjski Gori.Gre za najvišjo ceno pri nas: za dva evra cenejši so denimo na Rogli, tri evre manj bo treba odšteti na Voglu, štiri evre manj pa na Mariborskem Pohorju in Krvavcu, kjer so ceno dnevne vozovnice, pravi lastnik, letos podražili za dva evra. "Kar mislim, da je še vedno sprejemljivo glede na situacijo, saj so se podražili tako delovna sila kot energetski dejavniki," pravi Jani Janša z RTC Krvavec. "Še vedno pa smo daleč pod cenami, ki trenutno veljajo v tujini," opozarja.

Cene smučarskih vozovnic v sezoni 2024/25 FOTO: POP TV icon-expand

Kako je torej čez mejo? Od 53,5 do 67 evrov bodo smučarji letos v povprečju odšteli za dnevno vozovnico na bližnjih avstrijskih smučiščih, še dražje je v italijanskih Dolomitih, vendar so cene zelo odvisne od sezone in celo dneva v tednu.

Cene smučarskih vozovnic v sezoni 2024/25 FOTO: POP TV icon-expand

A tudi te cene so za številne slovenske smučarje še vedno sprejemljive, opažajo v turističnih agencijah: "Slovenci nekako največ svojih smučarskih dni preživimo v Avstriji in v Italiji," pravi Palmin direktor Matej Knaus, ki izpostavlja, da vse bolj priljubljena postaja tudi Bosna in Hercegovina. Na Jahorini se cena štiridnevne vozovnice letos denimo giblje med 110 in 130 evrov oziroma okrog 30 evrov na dan. In kje bodo smučarji za svoj denar dobili največ? Najcenejši kilometer smučarske proge smo našli v italijanskih Dolomitih, sledijo - med slovenskimi smučarji priljubljena - avstrijska smučišča, med večjimi slovenskimi pa je smuka relativno najcenejša na Mariborskem Pohorju in Krvavcu, krepko najdražja pa v Kranjski Gori in na Rogli.

Cene smučarskih vozovnic v sezoni 2024/25 FOTO: POP TV icon-expand

Vse to seveda ob predpostavki, da smučišče obratuje s 100-odstotno zmogljivostjo. "Leta nazaj sem rekel, da imamo lahko zlate žičniče, vendar nam to nič ne pomaga, če nimamo snega," pravi Janša. Meni, da lahko konkurenčni postanemo le z državno pomočjo, saj da z investicijami v sisteme zasneževanja za tujino zaostajamo kar 20 let.

Smučanje postaja vse dražje. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

In kdaj bomo smučali letos? Sneženja pri nas zaenkrat še ni na vidiku, so pa tradicionalni ski openingi v Dolomitih že povsem razprodani: "Če bi imeli še dodatnih 50 odstotkov kapacitet, bi razprodali še to," so sporočili iz ene od slovenskih smučarskih agencij. Različni dnevi, drugačne cene Že prejšnji teden smo poročali, da tudi v Avstriji smučarje skrbi, da bodo njihove bele strmine postale rezervirane le za premožne. Cene smučarskih kart so letos v povprečju dvignili za sedem odstotkov, ob bolj obremenjenih dnevih pa bodo še dražje. Veliko avstrijskih smučišč se je letos odločilo za dinamično oblikovanje cen. Preprosto povedano: ko je smučanje najbolj prijetno in imajo ljudje največ časa zanj, denimo med počitnicami, bo tudi najdražje.

Na veliko smučiščih bo treba tako za dan smučanja odšteti tudi po skoraj 80 evrov. To se zdi preveč tudi ljubiteljem smučanja pri naših severnih sosedih, tamkajšnji strokovnjaki za turizem pa se branijo, da so še vedno cenejši kot v Švici in nizajo tudi ameriške številke, kjer v prestižnih zimskih letoviščih kot sta Vale in Aspen plačte tudi po 300 dolarjev (276 evrov) na dan. Predprodaja nekoliko bolj usmiljena do denarnice Če ste vneti smučarji in želite prihraniti kakšen evro, velja razmisliti o nakupu sezonskih vozovnic, sploh v predprodaji. Ta se je v denimo prej omenjeni najdražji Kranjski Gori začela prav danes in bo trajala mesec dni, za odraslo sezonsko vozovnico je treba odšteti 499 evrov, v redni prodaji bo nato 25 evrov dražja. Lahko si omislite tudi t.i. ESSV (enotno slovensko smučarsko vozovnico). Ta je v sezoni 2019/2020 denimo stala 610 evrov in je veljala za vsa večja slovenska smučišča, zdaj bo treba zanjo odšteti 755 evrov, v njej pa ni več propadlega Kanina, izvzel se je tudi Vogel.

Smučišče Nassfeld/Mokrine na avstrijskem Koroškem FOTO: AP icon-expand