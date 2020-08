Najdražje oljke v državi: gre za korupcijo? Napovedani celo protesti

Nove podrobnosti o verjetno najdražjih oljkah v Sloveniji. Objavljamo izpoved kandidatke za nakup spornega oljčnika izolskega župana Markočiča, ki so jo pri prodaji zavrnili brez obrazložitve, županove oljke pa za 470 evrov za oljko prodali Rusu. Povezave so več kot neverjetne. Gre za korupcijo?

470 evrov za oljko, katere maksimalna cena na trgu je od 50 do 100 evrov, je dobil izolski župan Danilo Markočič, ki je plačal bivanje strankarski kolegici Aleksandri Pivec v Izoli, od ruskega investitorja. Ta v Izoli na zemljišču, ki mu ga je seveda prodala občina, ki jo vodi Markočič, gradi večmilijonski stanovanjski projekt s 175 stanovanji. To so nova dejstva, ki so prišla na dan po tem, ko smo novinarji začeli raziskovati, kako je izolska občina plačala in zahtevala spremembo računa za bivanje Pivčeve.



In kako je možno, da povprečni oljkar na slovenski obali za oljko dobi le okoli 100 evrov, župan Markočič pa brez problema kar 470 evrov?

V Izoli stojijo verjetno najdražje 20 let stare oljke v Sloveniji, vsaka vredna 470 evrov - cena, o kateri lahko oljkarji sicer le sanjajo. Po besedah oljkarja Mateja Lisjaka jih navadno namreč prodajajo po ceni od 30 do 100 evrov. Za cenitev pa je, tako danes pojasnjuje župan Markočič, imel na voljo le dve cenilki."Ena je ženina sodelavka, druga je bila moja sošolka in je zaposlena na kmetijskem skladu," razlaga. Cenilka, sošolka, ki jo omenja župan, pa je podpisana pod odločitev sklada o izbiri zakupnika za zemljišče, na katerem stojijo drage oljke. Sklada, ki ga sicer vodi Desusova Irena Majcen. Ali je vodila izbirni postopek, nam ni želela pojasniti. Župan pa je prodajo komentiral takole: "Jaz nisem nič prodal, sklad je izbral, jaz pa bom naprej imel pravne posle." Zemljišče je res v zakup dal Sklad, denar za drevesa, kot je v telefonskem pogovoru dejala direktorica sklada Majcnova, torej več kot 200.000 evrov, pa gre županu. Zakaj možnosti ni imela druga kandidatka za zakup? Ker ni imela pravilne prijave, je moč razbrati iz obvestila sklada. "Bilo je oddano nekomu, ki nima nobene zveze z oljkarstvom. S previsoko ceno so odgnali vse resne oljkarje - ker nihče nima 243.000 evrov," pripoveduje kandidatka. Ima pa jih rusko-koprska naveza, združena v podjetju BM 21, ki je od občine Izola po izklicni ceni 2,3 milijona evrov že kupila tudi zemljišče, kjer bo stalo 175 stanovanj. Naključja, ki jim občinski svetniki in občani vse težje verjamejo. "Naključij je enostavno preveč. Se pravi, Rus je kupil oljke, cenilka je sodelavka od žene ... Če se samo nam to zdi sumljivo, potem me res skrbi,"pravi Leonid Danilović, izolski občinski svetnik iz Levice. Če je župan želel čiste račune, enako pa so želeli vpleteni cenilci in drugi uradniki, je prava samo ena pot, pravi strokovnjak za korupcijo. Strokovnost je pravi odgovor, da si delal dobro, da izražaš nepristranskost in da se izogneš temu, da se tako ali tako v Sloveniji vsi poznamo, pravi Bojan Dobovšek. Zaradi afer, ki prihajajo na dan, pa je za danes v Izoli napovedan protest proti korupciji, ki naj bi pozival tudi k odstopu ministrice Aleksandre Pivec in župana.