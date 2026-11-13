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Najem kredita bi bil lažji – a bi se lahko hkrati še bolj dvignile cene nepremičnin?

Ljubljana, 13. 11. 2026 19.15 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
Ema Čepon
Stanovanje

Ogromno mladih čaka priložnost, da bi prišli do svojega doma. Na plano je prišel predlog finančnega ministrstva, ki pa odpira vprašanje: ali je to pomoč mladim pri nakupu prvega stanovanja ali dodatna spodbuda za rast nepremičninskih cen? Država bi mladim olajšala dostop do stanovanjskih posojil, stroka pa opozarja, da bi lahko ukrepi na že tako razgretem nepremičninskem trgu koristili predvsem prodajalcem. Kot še poudarja vlada, zakon sicer ne omogoča zgolj nakupa stanovanja ali gradnje hiše, temveč tudi financiranje obnove. In priznava, da se zavedajo, da z zakonom še ne bodo v celoti rešili stanovanjske problematike.

Plesnivi stropi, kuhinja brez tekoče vode, prepoved obiskov, 500 evrov za kletno sobico. Tudi to so mladi – glede na izkušnje, ki jih delijo na portalu Najemniški SOS – pogosto pripravljeni sprejeti, da pridejo do stanovanja.

"Mladi prihajajo do nas z resnično groznimi zgodbami že nasploh, da pridejo do stanovanj. Povprečna plača mladega je že tako ali tako manjša od neke normalne povprečne plače v Sloveniji in najemnina je več kot pol tega, kar je povprečne plače. To seveda vodi v to, da mladi ne morejo varčevati," pravi Jan Verovšek, podpredsednik Mladinskega sveta Slovenije. 

In ravno to je za mlade ena največjih ovir pri nakupu stanovanja, ugotavljajo na finančnem ministrstvu. Pogosto mladi ne uspejo zbrati niti za začetni polog, ki ga je treba pri stanovanjskem kreditu zagotoviti iz lastnih sredstev. Zato predlagajo, kot pravi državni sekretar na ministrstvu za finance Peter Papež: "Prvič, državno poroštvo. Država bo zagotovila 20 odstotkov glavnice stanovanjskega kredita. To je ta začetni polog. /.../ In drugič, subvencionirali bomo obrestno mero." Kar bi mesečni obrok kredita – po izračunih ministrstva – lahko znižalo tudi za nekaj sto evrov.

"Je pa res, da naslavlja samo tiste, ki so sposobni dejansko dobiti kredit. Zato je ponovno ključno, da se na stanovanjski trg da več stanovanj tudi z javnimi najemnimi stanovanji, da se odpre možnosti za reševanje stanovanjske problematike mladih," poudarja Verovšek. 

Da bi z dostopnejšimi krediti lahko celo dosegli nasprotno od želenega – dodaten dvig cen, opozarja direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami, kjer morajo predlog, kot poudarjajo, sicer še podrobneje preučiti.

"Zanimiva je izkušnja Hrvaške. Oni so imeli podoben ukrep med letoma 2017 in 2020 in so potem tudi sami njihovi raziskovalci ugotovili, da je vplival na višje cene. In celo na podlagi tega ukrepa takratnega jim je OECD priporočil, naj raje delajo na tem, da bodo zagotavljali cenovno dostopna najemna stanovanja, ne pa subvencionirali kredite," pravi Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije. 

Najbolj pa bi se cene, lahko zvišale tam, kjer je že zdaj povpraševanje največje, še dodaja. 

V prvem polletju letošnjega leta je srednja cena rabljenega stanovanja na ravni države prvič dosegla rekordnih 3500 evrov na kvadrat. Največ je treba za kvadratni meter odšteti v prestolnici: neverjetnih 5600 evrov. Sledi Obala z okoli 5000 evri na kvadrat. V Kranju in okolici, denimo, pa je srednja cena znašala dobre štiri tisočake.

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KOMENTARJI21

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Pamir
13. 11. 2026 21.16
V Jugoslaviji je recimo v začetku 80ih bila povprečna plača 6000 dinarjev.Najem stanovanja mesečno pa 300 dinarjev. 5% plače.
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0 0
Rothschild1
13. 11. 2026 21.12
ja, najemnine bi se podrazile? 😱 Najbolje bi bilo, da smo vsi revezi, ki si ne moremo privosciti nepremicnine … in potem vi cene padle 💪🏼. Kaksna logika. alooo
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+1
1 0
jank
13. 11. 2026 21.11
Ta ukrep bi bil OK, če bi bila ponudba večja od povpraševanja. Je pa obratno. Vsak vsaj za silo pameten in polpismen pa ve, da večje povpraševanje dviguje cene. Subvencije bodo v trenutku podrle višje. Oh, ti desni loli z bolno kmečko pametjo.
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+1
1 0
ZIPPO
13. 11. 2026 21.03
Seveda bi se,zaradi pohlepnih,požrešnih lastnikov nepremičnin,investitorjev in lažnjivih nepremičninarjev.Poznam človeka,ki oddaja 70 kvadratov po ceni 700 eur.Poznam pa tudi žensko,ki hoče oddati stanovanje 35 kvadratov po ceni 900 eur.Najemnika seveda ne dobi.Ampak tudi cene ne spusti.Ker rabi denar,je rekla.
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+2
2 0
blef
13. 11. 2026 21.02
Od začetka do konca nepremininske krize 2008-2018 (na grobo) je bil trg mrtev ni bilo kreditov. Prodalo se ni skoraj nič, če je za trg potrebno 3000 novih stanovanj na leto (ne vem ugibam) je to manjko 30.000 stanovanj in dokler se to + 20% ne zgradi bo povpraševanje..... potem bo mir.
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+3
3 0
HitriKrtek
13. 11. 2026 21.02
Prepovedati NAJEMANJE NASPLOH. MIT je dokazal, da se cena stanovanj NORMALIZIRA v roku 2-eh let! Ljudje si lahko z 1-3 letnimi plačami kupijo stanovanja, zato ker cene padejo! Ukiniti NEPREMIČNINSKA podjetja, to je eden izmed glavnih vzrokov zakaj stanovanj NI! Če v njem ne živiš več kot leto dni, moraš podati izjavo! Mejte 5 nepremičnin če hočete, vendar jih morate pisati na vaše otroke, partnerje, starše.. več kot 1-2 premoženja na osebe ne bi smelo biti dovoljeno! KONEC DEBATE... GRADNJA NI REŠITEV NIKOLI BILA NIKOLI NE BO!
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+1
1 0
HitriKrtek
13. 11. 2026 21.03
Ko se prekine zanka NAKUPA STANOVANJA ZA INVESTICIJO se stanovanjska politika takoj normalizira!! In to dragi moji, je ves srž problema!
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+2
2 0
HitriKrtek
13. 11. 2026 21.08
Tako pa imamo novo gradnje vse pokupljeno, v stanovanjih pa 10-20%... pač groza! Cene pa ASTRONOMSKE!
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+1
1 0
IFF1
13. 11. 2026 20.47
Me prav zanima kakšne šole so delal ti politiki? Stanovanja so pač draga ker ni ponudbe in investicij v nova. V SLO bi moralo na trg letno 3000 stanovanj ampak bo država vse naredila, da bo samo za umeščanje v prostor in dovoljenja potrebnih nekaj mandatov in različnih politik.
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+3
3 0
sinister
13. 11. 2026 20.54
Kako ne? V samo 2 letih se je v našem malem mestu zgradilo 2 nova bloka, preko 15 hiš (naselje), plus 5 se jih še gradi blizu. Vse pokupljeno .....
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-1
1 2
HitriKrtek
13. 11. 2026 21.04
sinister -- hja, ja poglej si kdo. Tujci, Nepremičninske firme in tisti ki že imajo 4-5 hiš..
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+1
1 0
jank
13. 11. 2026 20.41
Tej piar neumnosti desne hunte lahko ploskajo samo tisti, ki četrtkov večer poslušajo v petek.
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-5
2 7
jank
13. 11. 2026 20.39
Ni lepše informacije za prodajalce in investitorje v nove stanovanjske enote. Pa so desničarji vsrali še eno motiko. Pametnjakoviči! Še koze se jim smejijo!
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-3
2 5
optimist11
13. 11. 2026 20.37
Zopet zakon za bogate prikazan kot pomoč mladim družinam. Obdavčite prazna stanovanja , pa bo dovolj stanovanj za najem in še cena bo padla. V MB se vozim mimo novih blokov , vsa stanovanja prodana - vseljenih cca.20%. In ti dvigujejo ceno stanovanj. Isto bo z DDV-jem za hranoitd
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-1
3 4
Žmavc
13. 11. 2026 20.26
Golob vam je zgradil 30.000 stanovanj. A zdaj pa ta ne bodo šla v promet???
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+1
5 4
fljfo
13. 11. 2026 20.27
Jaz se tudi čudim, da se bojijo porasta cen z vsemi stanovanji, ki jib je zgradil Golob...
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+5
7 2
Teleport
13. 11. 2026 20.33
100 hiš na mesec, ki jih zgradil Golob bo zrasla cena
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+4
5 1
šavrin
13. 11. 2026 20.59
baje je eno kupil že mesec po ugodnimi kreditnimi pogoji, kot pravi je bila akcija meseca banke ampak samo za Meseca
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+4
4 0
srecnii
13. 11. 2026 20.26
mladi naj gredo v tujino živet pri nas bo pa kot titanic
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+2
4 2
Cenb77
13. 11. 2026 20.23
Ampak čist nič ni prov... pa kako je to kožno v zej vukoje.....
Odgovori
+4
5 1
Teleport
13. 11. 2026 20.22
Evo osrednji mediji že kontrate. Kaj pa turizem ki napihuje cene neprimicnin?
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+3
5 2
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