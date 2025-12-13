Svetli način
Najemanje čistilke: trg preplavili čistilci na črno

Ljubljana , 13. 12. 2025 21.30 | Posodobljeno pred 31 minutami

Rebeka Tomaduz
Ko ste se zjutraj odpravili v službo, je bil vaš dom videti, kot bi vanj treščila bomba umazanije in nereda. A že popoldan je vaše stanovanje kot iz reklamnih letakov - vse stoji na svojem mestu, o prahu in ostankih vodnega kamna v kopalnici pa ni niti sledu. Pravljično, a danes ne več nedosegljivo. Najemanje čistilke ali čistilca že leta ni več le stvar premožnih državljanov, v hitrem tempu življenja je dodaten prosti čas postal dobrina, za katero smo pripravljeni tudi plačati. A trg so ob tem preplavili tudi čistilci, ki delo opravljajo na črno in ki jim je - priznavajo nekatera podjetja - zaradi nizkih cen težko konkurirati

