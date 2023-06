Najemnik Gostilne Rožnik odločen, da odhaja

Čeprav naj bi bila zgodba Petra Zupanca in njegove ekipe v Gostilni Rožnik na Cankarjevem vrhu v Ljubljani zapečatena že v začetku tedna, naj bi se z lastnico gostilne Ivano Marijo Obersne dogovorila, da si pustita čas do konca delovnega tedna ter se nato dogovorita o možnosti nadaljnjega sodelovanja. Kot smo izvedeli, je bilo dogovarjanje neuspešno.

Kot je nato prek družbenih omrežij sporočil Zupanc, so se poskušali z lastnico dogovoriti za petletno podaljšanje pogodbe, a da na to ni pristala, saj da "jih ni dobro spoznala, da bi jim dala 5-letno pogodbo". Gostilno so najemali leto in pol, je tudi razložil na Facebookovem profilu Gostilne Rožnik.

"Kot obrazložitev nam je dejala, da je prejšnjemu najemniku Dejanu Kavčiču ves čas najema, 13 let, podaljševala pogodbo po eno leto," tudi povzemajo pogovor z lastnico. Obersnetova naj bi jim sicer priznala, da so odlični oskrbniki njene gostilne. Po besedah najemnika so namreč v zadnjem letu in pol v objekt vložili približno 50.000 evrov sredstev, ki so šla za obnovo sanitarij, gostilniško opremo, mize, vrt, beljenje hodnikov, zunanji izdajni pult in ostalo. Opremo nameravajo odnesti s seboj.