'Lažje je najti službo kot stanovanje v Ljubljani'

Cene nepremičnin so v Ljubljani vse višje in z njimi rastejo tudi najemnine, v povprečju za 150 do 200 evrov. Če so še pred letom garsonjere oddajali za 350 evrov na mesec, se najemnine zdaj gibljejo okoli 500 evrov in več. Vzroka sta predvsem dva: oddajanje stanovanj turistom prek Airbnb in delavcem na začasnem delu pri nas, kjer najemodajalci zaračunavajo postelje v stanovanjih.