Za sobo 500 evrov, garsonjera na 10 kvadratnih metrih

V samo enem letu je naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, zamenjala že tri nastanitve. "Živela sem vmes v enem majhnem mansardnem stanovanju z majhnimi sobami. Skoraj nisi imel prostora, nisem si mogla niti sušiti las vzravnano, ker je pač strop že bil mansardni. Prav tako nismo imeli pralnega stroja, ker ga sosed spodaj ni dovolil," opisuje stanovanjsko stisko. Poleg nesklepanja pogodb se je občasno zgodilo tudi, da po par tednov niso imeli tople vode, "elektriko je ven metalo". "Večina stanovanj, ko sem gledala na teh oglasih, je bila nekje med 300 do 500 evrov plus stroški za enoposteljno sobo." Nekakovostne in predrage nastanitve so preplavile trg, opaža tudi David Muster s sindikata Mladi plus. Na eni od platform naletimo na deset kvadratnih metrov veliko garsonjero, ki se oddaja za 290 evrov. "To je soba, ne stanovanje," o stanovanju v velikosti manjše pisarne pravi Muster.

Stanovanje v velikosti 10 kvadratnih metrov za 290 evrov na mesec. FOTO: Posnetek zaslona

"Garsonjera z 20 kvadratnimi metri – 650 evrov na mesec, noter je pograd, torej sta lahko dva. Nekdo, nek študent, ki dobi najvišje zagotovljeno štipendijo 230 evrov, mogoče pokrije polovico tega, kar mora plačati. To je grozno, grozne cene za študente in kdo drug bo živel na pogradu kot študent," se še sprašuje Muster. Najemnine lahko segajo tudi do tisoč evrov in več, številni pa si tega – primere našteva Muster – ne morejo privoščiti. "So študentje, ena študentka je spala na faksu, ki je odprt 24/7. Postane na koncu študentsko delo socialni korektiv, ne pa nabiranje delovnih izkušenj," opaža Muster.

Majhna garsonjera za 650 evrov FOTO: Posnetek zaslona

Manjši pritisk na trg in s tem tudi bolj kakovostne nastanitve bi po mnenju študentskih organizacij prinesle dodatne študentske postelje. "Star sem 24 let, zadnji študentski dom je bil zgrajen, ko sem bil star štiri leta," na problematiko opozarja predsednik Študentske organizacije Slovenije Lovro Čeh Brežnik.

Primanjkuje tudi postelj v študentskih domovih