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Slovenija

Za sobo 500 evrov, garsonjera na 10 kvadratnih metrih

Ljubljana, 07. 09. 2026 20.14 pred 55 minutami 2 min branja 19

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Majhno stanovanje

Najemnine dosegajo rekordne ravni. Cene letijo v nebo, kakovost ponujenih nastanitev pa je vse bolj vprašljiva – od garsonjer, ki merijo le deset kvadratnih metrov, do stanovanj brez tople vode ali s plesnivimi stenami. Študenti morajo samo za sobo plačati tudi po 400 in več evrov na mesec, v stanovanju pa jih pogosto živi več, kot bi bilo primerno. Veliko težav pri iskanju stanovanja imajo tudi družine, saj so zaradi otrok za večino najemodajalcev neprivlačne.

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V samo enem letu je naša sogovornica, ki želi ostati anonimna, zamenjala že tri nastanitve. "Živela sem vmes v enem majhnem mansardnem stanovanju z majhnimi sobami. Skoraj nisi imel prostora, nisem si mogla niti sušiti las vzravnano, ker je pač strop že bil mansardni. Prav tako nismo imeli pralnega stroja, ker ga sosed spodaj ni dovolil," opisuje stanovanjsko stisko.

Poleg nesklepanja pogodb se je občasno zgodilo tudi, da po par tednov niso imeli tople vode, "elektriko je ven metalo". "Večina stanovanj, ko sem gledala na teh oglasih, je bila nekje med 300 do 500 evrov plus stroški za enoposteljno sobo."

Nekakovostne in predrage nastanitve so preplavile trg, opaža tudi David Muster s sindikata Mladi plus. Na eni od platform naletimo na deset kvadratnih metrov veliko garsonjero, ki se oddaja za 290 evrov. "To je soba, ne stanovanje," o stanovanju v velikosti manjše pisarne pravi Muster.

Stanovanje v velikosti 10 kvadratnih metrov za 290 evrov na mesec.
Stanovanje v velikosti 10 kvadratnih metrov za 290 evrov na mesec.
FOTO: Posnetek zaslona

"Garsonjera z 20 kvadratnimi metri – 650 evrov na mesec, noter je pograd, torej sta lahko dva. Nekdo, nek študent, ki dobi najvišje zagotovljeno štipendijo 230 evrov, mogoče pokrije polovico tega, kar mora plačati. To je grozno, grozne cene za študente in kdo drug bo živel na pogradu kot študent," se še sprašuje Muster.

Najemnine lahko segajo tudi do tisoč evrov in več, številni pa si tega – primere našteva Muster – ne morejo privoščiti. "So študentje, ena študentka je spala na faksu, ki je odprt 24/7. Postane na koncu študentsko delo socialni korektiv, ne pa nabiranje delovnih izkušenj," opaža Muster.

Majhna garsonjera za 650 evrov
Majhna garsonjera za 650 evrov
FOTO: Posnetek zaslona

Manjši pritisk na trg in s tem tudi bolj kakovostne nastanitve bi po mnenju študentskih organizacij prinesle dodatne študentske postelje. "Star sem 24 let, zadnji študentski dom je bil zgrajen, ko sem bil star štiri leta," na problematiko opozarja predsednik Študentske organizacije Slovenije Lovro Čeh Brežnik.

Primanjkuje tudi postelj v študentskih domovih

V ljubljanskih domovih lahko biva skupno nekaj več kot 7000 študentov, medtem pa je prošenj – tako kot običajno – prišlo skoraj 2 tisoč več.

"Najhujše je stanje v Ljubljani in na Primorskem, v Kopru. Dejstvo pa je, da je študentov v Sloveniji 86 tisoč, postelj v študentskih domovih pa je 10 tisoč, torej ena postelja na osem in pol študenta," pravi Čeh Brežnik.

"Obljubljali so nam, da bodo začeli z gradnjo na Roški, začeli naj bi 2023. Šele lansko leto, konec leta, pa so potrdili prostorski načrt na občini," še izpostavlja Muster. Kdaj se bo gradnja začela, še ni znano.

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KOMENTARJI19

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Antenaa
07. 09. 2026 21.10
Od teh najemodajalcev je 80 % brez pogodb in vse na črno. Inšpektorji pa v pisarnah spijo.
Odgovori
0 0
ACC0
07. 09. 2026 21.10
Pač posledica tega ker vsako leto pride novih 10.000 migrantov
Odgovori
+1
1 0
rok1211
07. 09. 2026 21.05
preseliš se, enostavno. Slovenija pa naj ZGNIJE S STARINAMI!!!
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+3
3 0
The DownFall
07. 09. 2026 21.04
S tem bo spet oteženo življenje našibkejših. Super! To pa pomeni upad kadra z dodano vrednostjo... Indijci in Kitajci nas bodo prehiteli... Na koncu koncev pa se piha na dušo tistim "zelo sposobnih", ki so kapital podedovali. Oz. bolje rečeno tistim, ki se skozi življenje švercajo na podalgi dediščine in uživajo v brezdelju...
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0 0
ReAnDa
07. 09. 2026 21.02
Kdo že obljublja višjo nataliteto?
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+1
1 0
daiči
07. 09. 2026 21.01
Mogoce je res sam 10 m2, sam je pa klima u tj lukn. Kokr se zgori na slik vid. To me spomina na 25 let nazaj k so mulci na svoje cliote deval 18" crom feltne...
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0 0
Uporabnik1888402
07. 09. 2026 21.00
Verjetno tujci unicujejo slo nepremicninski trg. Rekli bi tukaj...
Odgovori
0 0
BroNo1
07. 09. 2026 20.49
Podlo. Za mlade, ki delajo ni popolnoma nič. Ali je težek luksus, da si ga ne morejo privoščiti. Vse pa je za tiste, ki ne delajo in so v očeh reveži ali pa za tujce z 15timi otroki….ehh država, ki v bistvu ne mara delovnih mladih?!
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+2
2 0
Delboy Trotter
07. 09. 2026 20.45
Če se zjutraj vozite čez Ljubljano boste opazili na stotine indijcev, nepalcev in drugih migrantov iz tretjih držav. Vsi ti ljudje ki so sem prišli nekje stanujejo, potem se pa sprašujemo zakaj ni dovolj stanovanj. Migranti, turisti, študenti itd., vedno več jih je, stanovanj pa premalo. Vedno slabše bo.
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+5
7 2
čebelinko
07. 09. 2026 20.45
10 kvadratov se sploh za stanovanje ne bi smelo štet. Pa to je shramba, kakšno stanovanje. Lastnika treba po zdravju vprašati. Kuhinja z ležalnikom hahaha Požrešnost ne pozna meja.
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+6
6 0
0523
07. 09. 2026 20.41
Vzemi ali pusti.
Odgovori
-3
1 4
300 let do specialista
07. 09. 2026 20.32
Zlovenija dežela prihodnosti🤣
Odgovori
+7
7 0
galeon
07. 09. 2026 20.22
Nobeden nikogar ne sili v 10 m2 garsonjero. Sam si jo izbere potem pa joka. Res mu nekaj manjka v glavi.
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-1
7 8
First Last
07. 09. 2026 20.51
Tezava je ravno v tem, dobil bo nekoga ker stsnovanj ni. Povprasevanje-ponudba. Je to prav? Cena zivljenjsko nujne potrebscine bi morala biti nadzorovana s strani drzave
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+1
1 0
manga
07. 09. 2026 20.21
Ode Juga,povsod tuga.
Odgovori
+8
9 1
ROMELS
07. 09. 2026 20.15
Zadnji čas, da ruski škorenj stopi v evropo.
Odgovori
-4
8 12
MESE?AR
07. 09. 2026 20.30
Pišeš, kot da še ni !
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+1
2 1
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