Najhitreje do zdravnika, ko ga potrebujete

Pravijo, da ima zdrav človek tisoč želja, bolan pa le eno: čim prej ozdraveti. Kljub temu pot do zdravja za marsikoga danes predstavlja oviro. Statistike so zaskrbljujoče, saj naj bi samo v aprilu 2022 brez osebnega zdravnika ostalo kar 130.000 Slovencev. Ker zdravstvena vprašanja seveda ne počivajo, je v zadnjem času aktivneje zaživelo tele- in videozdravstvo, torej stik z osebnim zdravnikom na daljavo. Koncept seveda ni nov, a je svetovni razmah doživel s pandemijo COVID-19, saj predstavlja učinkovito in varno rešitev za posvetovanje z zdravnikom brez fizičnega stika.

Kdaj se odločiti za video posvet z zdravnikom?

Videozdravstvo je diskreten, predvsem pa priročen način dostopa do zdravstvene obravnave zase ali za bližnje. Pogovor z osebnim zdravnikom lahko namreč opravite kar iz udobja lastnega doma. Tovrsten pristop se najpogosteje uporablja za posvet ob težavah kot so prehladna obolenja, gripa, vnetja kože, migrenski glavoboli, prebavne motnje, povišana temperatura in podobno. Video posvet je izjemno praktičen tudi, če potrebujete odgovore glede uporabe zdravil ali želite nagovoriti duševne stiske kot sta depresija ali tesnoba.

